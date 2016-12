Grevena TV || Χριστούγεννα 2016 στα Γρεβενα: Κάλαντα στην πλατεία από την στρατιωτική μπάντα (εικόνες + video)

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το μεσημέρι της Τρίτης, η κεντρική πλατεία των Γρεβενών, «πλημμύρισε» με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την μπάντα της 9ης Ταξιαρχίας του Στρατού.



Μικροί αλλά και μεγάλοι, διασκέδασαν κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου και αντάλλαξαν ευχές.







Ο Διοικητής του στρατοπέδου 586 Μ/Π ΤΠ, Ανχης (ΠΖ) Σπυρίδων Παπαθανασίου και ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης στέλνουν τις δικές τους:



Εκεί ήταν και ο Αντιδήμαρχος Γρεβενών Χρήστος Τριγώνης.

Εκτός από τις μουσικές, ο Στρατός, πρόσφερε και γλυκίσματα στους παρευρισκόμενους.

Δείτε εικόνες:





































































This entry was posted on Τρίτη, Δεκέμβριος 27th, 2016 at 14:22 and is filed under Grevenatv, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΕΥΧΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.