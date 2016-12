4 συνδυασμοί καθαριστικών που δεν πρέπει να κάνεις

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Σταματίνα

Η καθαριότητα του σπιτιού απαιτεί να έχετε ένα ολόκληρο «οπλοστάσιο» απορρυπαντικών και εργαλείων που θα σας λύσουν τα χέρια και θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε χρόνο κάθε φορά που ασχολείστε με αυτήν. Εχετε γίνει expert στα προϊόντα όχι μόνο ως προς το κόστος τους στην αγορά, αλλά και ως προς τις χρήσεις τους ανά περίπτωση, όμως οι υποχρεώσεις της νοικοκυράς δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όταν αυτή έρχεται αντιμέτωπη με επίμονους λεκέδες που μπορούν να εμφανιστούν επάνω σε αγαπημένα ρούχα ή στα χαλιά, τους καναπέδες και άλλα μέρη του σπιτιού. Μια από τις μεγαλύτερες παγίδες στην οποία μπορεί να πέσετε τότε, είναι η ανάμειξη των ουσιών αυτών, επειδή νομίζετε ότι ο συνδυασμός τους θα λειτουργήσει καλύτερα. Στην πραγματικότητα, ενώ κάποια προϊόντα είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται μόνα τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβες ακόμα και στην υγεία σας, εξαιτίας της δημιουργίας επικίνδυνων χημικών ενώσεων κατά το συνδυασμό. Μείνετε μακριά από τα παρακάτω: Λευκαντικό και αμμωνία Ο συγκεκριμένος συνδυασμός δημιουργεί ένα τοξικό αέριο που ονομάζεται «χλωραμίνη» και μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, να προκαλέσει πόνο στο στήθος, αλλά αν το εισπνεύσετε είναι επικίνδυνο και δυνητικά θανατηφόρο. Δυο διαφορετικά καθαριστικά Οι ειδικοί συνιστούν να προσέχετε ιδιαίτερα με τα καθαριστικά, καθώς μπορεί να νομίζετε ότι αν τα συνδυάσετε τα τζάμια σας για παράδειγμα θα γίνουν πιο λαμπερά και καθαρά, όμως κάθε προϊόν έχει τη δική του σκοπιμότητα. Η σύσταση τους είναι συνήθως τόσο ισχυρή που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ακόμα και μια μικρή έκρηξη που θα βλάψει την υγεία σας. Χρησιμοποιείστε καθένα με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του. Μαγειρική σόδα και ξύδι Αν και το καθένα ξεχωριστά μπορεί να κάνει θαύματα στην καθαριότητα του σπιτιού, ο συνδυασμός τους χρειάζεται προσοχή. Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως βάση και το ξύδι είναι από μόνο του όξινο, άρα ένας συνδυασμός τους σε ένα μπουκάλι θα προκαλέσει κοχλασμό και το μείγμα μπορεί να σκάσει. Χλωρίνη και ξύδι Το ξύδι είναι ένα είδος οξέος και αυτός ο συνδυασμός με χλωρίνη κάνει το μείγμα που προκύπτει πολύ επιβλαβές για την υγεία αφού τα αέρια χλωρίου μπορούν να αποδειχθούν θανατηφόρα. bovary

loading…

This entry was posted on Τρίτη, Δεκέμβριος 27th, 2016 at 12:22 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ, ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.