Το Facebook παίρνει μέτρα για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων -Τι ανακοίνωσε

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Σταματίνα

Ενεργή δράση κατά των ψεύτικων ειδήσεων στην πλατφόρμα του αποφάσισε να πάρει το Facebook ανακοινώνοντας νέα μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου που έχει πάρει, το τελευταίο διάστημα, μεγάλες διαστάσεις και έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις σφοδρές επικρίσεις που έχει δεχτεί το Facebook ότι δεν έχει πάρει στα σοβαρά το ζήτημα και ότι δεν έχει προβεί στις απαραίτητες δράσεις προκειμένου να σταματήσει την εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων στην πλατφόρμα του. Όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό New Scientist επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση του Facebook, οι χρήστες σύντομα θα είναι σε θέση να επισημαίνουν μια είδηση όταν πιστεύουν ότι αυτή είναι αναληθής ή παραπλανητική. Το άρθρο στη συνέχεια θα αποστέλλεται σε «τρίτους οργανισμούς οι οποίοι θα ελέγχουν την εγκυρότητά του». Εάν αυτοί οι οργανισμοί μοιραστούν ανησυχίες σχετικά με την εγκυρότητα του κομματιού, θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση κάτω από την ανάρτηση προειδοποιώντας τους χρήστες ότι η εγκυρότητα του κειμένου είναι αμφισβητήσιμη. Επιπλέον, οι ψευδείς ειδήσεις θα κατεβαίνουν στη σειρά των News Feed ώστε να μην μπορούν να συνοδεύονται από διαφήμιση ή να προωθούνται στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, οι χρήστες θα μπορούν, εάν το επιθυμούν, να τις μοιράζονται με φίλους τους. «Πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε φωνή στους ανθρώπους και ότι δεν μπορούμε να γίνουμε οι ίδιοι κριτές της αλήθειας και για αυτόν τον λόγο προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο ‘Ανταμ Μόσερι, αντιπρόεδρος του τμήματος News Feed του Facebook. «Έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας στα χειρότερα των χειρότερων, στις ξεκάθαρες φάρσες που εξαπλώνονται από spammers για το δικό τους κέρδος και στη συμμετοχή τόσο της κοινότητας όσο και των τρίτων οργανισμών», πρόσθεσε ο ίδιος. iefimerida

loading…

This entry was posted on Τρίτη, Δεκέμβριος 27th, 2016 at 23:04 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.