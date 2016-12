Τι ψάχνουν οι καταναλωτές τη σημερινή εποχή

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Σταματίνα

Στο χάραμα μιας νέας εποχής που διαμορφώνεται ως η πιο δυναμική στον τομέα μεταφορών, οι καταναλωτές βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, με μόνο σταθερό παράγοντα την αλλαγή, καθώς βιώνουν μία κατάσταση συνεχούς ρευστότητας. Δίνοντας μέγιστη αξία στην αλήθεια και την υπευθυνότητα, οι περισσότεροι καταναλωτές συμφωνούν ότι η ανεύρεση αξιόπιστων πληροφοριών είναι δυσκολότερη από ποτέ. Έτσι αναθεωρούν τις προτεραιότητες και επαναπροσδιορίζουν την έννοια της ευημερίας, αποτιμούν διαφορετικά τα υλικά αγαθά και χρησιμοποιούν το χρόνο τους με άλλο τρόπο. Στη αναφορά τάσεων Looking Further with Ford 2017, η Ford βασίζεται σε κοινωνικές μεταβολές που συμβαίνουν πέραν της αυτοκινητοβιομηχανίας για την ενημέρωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της. Στοιχεία από τους τομείς της τεχνολογίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της πολιτικής επιτρέπουν στους ειδικούς της εταιρείας να διερευνήσουν πώς μπορούν να αξιοποιηθούν η εμπιστοσύνη, οι σχέσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία στη δημιουργία σημαντικών οχημάτων και υπηρεσιών που προσφέρουν αξία στους καταναλωτές. Η Sheryl Connelly, global trend & futuring manager της Ford, δηλώνει ότι το μόνο σίγουρο είναι η ανατροπή, κάτι από το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας καταναλωτών Καθώς ο ρυθμός και η κλίμακα των αλλαγών αυξάνονται με πρωτοφανή τρόπο, οι καταναλωτές επανεκτιμούν τις αξίες, τις στάσεις, τις συμπεριφορές και τις προτεραιότητές τους, υποχρεώνοντας τις μάρκες να είναι πιο διάφανες και ειλικρινείς και να λειτουργούν προς το ατομικό και κοινωνικό συμφέρον. Τα σημαντικότερα ευρήματα της φετινής αναφοράς είναι τα εξής: Εστιάζοντας στην αλήθεια και τη διαφάνεια, σχεδόν τα δύο τρίτα των ενηλίκων σε όλο τον κόσμο δηλώνουν ότι η ανεύρεση αντικειμενικών πληροφοριών είναι δυσκολότερη από ποτέ. Καθώς οι πληροφορίες μπορεί να είναι αντιφατικές, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με διλήμματα και τελικά καταλήγουν σε σύγκρουση με τις επιλογές τους.

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ουδέποτε ήταν δυσκολότερη, κάνοντας την εμπιστοσύνη το πιο πολύτιμο αγαθό.

Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο θεωρούν τους εαυτούς τους -και τους άλλους- υπόλογους για τη λήψη των σωστών αποφάσεων για την κοινωνία γενικότερα.

Σε όλο τον κόσμο, οι καταναλωτές βρίσκουν περισσότερη χαρά στα λιγότερα και προτιμούν «μοντέλα» εξυπηρέτησης πρόσβασης αντί της ιδιοκτησίας.

Με τόσες επιλογές στο χώρο της αγοράς, ο καταναλωτής δεν είναι τόσο πρόθυμος να δεσμευτεί.

Σε έναν κόσμο «on-demand» η υπομονή δεν είναι πλέον αρετή. Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να οργανώνουμε το χρόνο μας, αντί να δηλώνουμε ότι τον σπαταλάμε. Ματιές στο παρελθόν και βλέψεις στο μέλλον Αυτή η επετειακή έκδοση της ετήσιας αναφοράς τάσεων της Ford αναδεικνύει τρεις τάσεις από το παρελθόν που συνεχίζουν να διαμορφώνουν συμπεριφορές σήμερα, καθιερώνοντας παράλληλα τις εξής νέες τάσεις για το μέλλον: Trust Is the New Black (2013): Ενώ η αλήθεια κάποτε ήταν αναμφισβήτητη, τώρα όλο και περισσότερο τείνει να γίνεται υποκειμενική και ενισχύεται από παρόμοιες αντιλήψεις. The Female Frontier (2014): Αυξάνεται η παρουσία των γυναικών σε θέσεις κύρους και εξουσίας, με τις δημογραφικές μεταβολές να αλλάζουν τη δυναμική της ενασχόλησης με τα οικιακά και της εργασίας. Μαζί, γυναίκες και άντρες συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν ρόλους και ευθύνες. Sustainability Blues (2014): Από καταστρεπτικές πλημμύρες, παρατεταμένη ανομβρία, μόλυνση και διαμάχες για το νερό, η ανησυχία για τον πιο πολύτιμο πόρο στον πλανήτη εξακολουθεί να αυξάνεται με τους καταναλωτές να γίνονται όλο και πιο προσεκτικοί για το υδάτινο αποτύπωμά τους. Αναθεώρηση τάσεων The Good Life 2.0: Το μεγαλύτερο δεν είναι πάντα καλύτερο και ιδιοκτησία δεν σημαίνει ευτυχία. Οι καταναλωτές βρίσκουν χαρά στο λιγότερο, όπου το «καλό» δεν περικλείει μόνο την ιδιοκτησία αγαθών αλλά και τις εμπειρίες και τις αξίες. Time Well Spent: Σε ένα κόσμο on-demand, η ακρίβεια είναι μία τέχνη υπό εξαφάνιση και η αναβλητικότητα μπορεί να είναι δύναμη. Οι συμβατικές ιδέες σχετικά με το χρόνο -και οι κανόνες που τις συνοδεύουν- συχνά καταρρίπτονται. Decider’s Dilemma: Με το ίντερνετ, οι καταναλωτές έχουν μία πληθώρα επιλογών, που επηρεάζει τη στάση τους προς τη δέσμευση. Προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμόζονται για να εξυπηρετήσουν μία κοινωνία που προτιμά να δοκιμάζει από το να αγοράζει. Tech Spiral: Η τεχνολογία βελτιώνει τον τρόπο ζωής μας ή τον διαβρώνει; Με πολλούς τρόπους, η τεχνολογία έχει κάνει τη ζωή πιο άνετη και αποδοτική, εν τούτοις οι καταναλωτές αρχίζουν να βιώνουν την αρνητική πλευρά της, από το να αφαιρούνται και να μην μπορούν να συγκεντρωθούν μέχρι το να αφήνουν τα gadgets να σκέφτονται γι’ αυτούς. Championing Change: Επί δεκαετίες, η ευθύνη «έπαιζε» μεταξύ ατόμων και θεσμών. Τώρα ποιος πραγματικά έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία και επιρροή για να κάνει τη διαφορά; The Parent Trap: Παλιότερα υπήρχε μόνον ένας τρόπος για να αναθρέψεις ένα παιδί. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα γονεϊκών αλλά και κριτικών προτύπων, ενώ οι γονείς είναι πιο ανοιχτοί και διαθέσιμοι να ακούσουν τα προβλήματα των νέων, στρεφόμενοι ενίοτε σε συνομηλίκους τους για συμπαράσταση και συμβουλές. Community Ties: Σήμερα, η κοινότητα παίρνει διάφορες μορφές, σχήματα και διαστάσεις, καθώς πολίτες, εκπαιδευτικοί, οικονομικοί ηγέτες και κυβερνήσεις λειτουργούν συντονισμένα για να χτίσουν κοινωνίες που δίνουν στα μέλη τους σκοπό και ελπίδα. Στοιχεία που οδηγούν τη θετική αλλαγή Καθώς η Ford προάγεται σε μία εταιρία αυτοκίνησης και μετακίνησης, στόχος της παραμένει να αλλάξει τον τρόπο που κινείται ο κόσμος, όπως κάνει εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι είναι προσηλωμένη στην ανεύρεση τρόπων που θα βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων, είτε επιλέγουν να έχουν δικό τους αυτοκίνητο, είτε όχι. Η Connelly λέει χαρακτηριστικά ότι τα πέντε χρόνια που η Ford δημοσιεύει την ετήσια αναφορά μικροτάσεων, σημαντικές μεταβολές συνεχίζουν να μετακινούν τη βελόνα προς το θετικό. «Εμπνεόμαστε από τη δημιουργικότητα και το πνεύμα πρωτοβουλίας που οδηγεί στην καινοτομία στο χώρο της αγοράς», σχολιάζει. «Αυτό μας δίνει ελπίδα για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον». Νίκος Τσάδαρης

loading…

This entry was posted on Τρίτη, Δεκέμβριος 27th, 2016 at 20:03 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.