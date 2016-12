Τα τρία λάθη που χαλάνε το μεταβολισμό

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Σταματίνα

Ακούμε συχνά ανθρώπους να παραπονιούνται για τον μεταβολισμό τους και για τη δυσκολία τους να χάσουν κιλά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν όντως κάποιες συνήθειες που καταστρέφουν το μεταβολισμό και δυσκολεύουν κάποιον να χάσει βάρος παρά την προσπάθειά του. Δείτε τρεις από αυτές… 1. Δεν πίνουμε νερό μόλις ξυπνάμε Σύμφωνα με πολλούς διατροφολόγους, το τρικ για να ξυπνήσουμε μεταβολισμό είναι να πίνουμε ένα ποτήρι νερό μόλις σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Στατιστικά έχει αποδειχτεί ότι τα άτομα που το ακολούθησαν έχασαν πιο γρήγορα και περισσότερο βάρος. 2. Πολύ καθιστική ζωή Με αυτό τον τρόπο το σώμα συνηθίζει στην αδράνεια. Για να καταφέρετε να ενεργοποιήσετε το μεταβολισμό σας χρειάζεται να ασκηθείτε, ακόμη και μια απλά βόλτα περπατώντας. 3. Δεν κοιμόμαστε αρκετά Σύμφωνα με τους ειδικούς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει σημαντικά τον μεταβολισμό. Χρειάζονται απαραίτητα 8 ώρες ύπνου την ημέρα, διαφορετικά ο αργός μεταβολισμός είναι σίγουρος… baby

