Πώς να χάσεις το λίπος στην κοιλιά σε κάθε ηλικία

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Σταματίνα

Πόσες φορές έχετε ακούσει να σας λένε, ότι από την ηλικία των σαράντα και πάνω, ο μεταβολισμός αρχίζει να παίρνει την κατιούσα, με αποτέλεσμα – αναπόφευκτα – να βλέπετε τα κιλά σας να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο; Οταν μάλιστα αυτά αφορούν στο λίπος που συσσωρεύεται γύρω από την περιοχή της κοιλιάς, τότε το αίσθημα που σας προκαλούν είναι ακόμα πιο δυσάρεστο. Πριν πανικοβληθείτε για την εξωτερική σας εμφάνιση, αλλά και την κατάσταση της υγείας σας, σας λέμε, ότι πράγματι ο μεταβολισμός αλλάζει ρυθμό και αυτό οφείλεται στη μείωση της μυϊκής μάζας, που μετά την ηλικία των τριάντα φτάνει το 8% και μετά τα πενήντα, το 10%. Οσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, η αναλογία του λιπώδους ιστού σε σχέση με τον μυϊκό ιστό αυξάνεται. Το σώμα αρχίζει να χάνει τους μυς σε ταχύτερο ρυθμό, αντί να τους αναδομεί. Ο βασικός μεταβολισμός μειώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το περισσότερο σωματικό λίπος και λιγότερες καύσεις. Αν πιστεύετε ότι και ο δικός σας μεταβολισμός είναι «κακός» ή «αργός», τότε μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε, για να μεγιστοποιήσετε και τις καύσεις σας. Σύμφωνα με έρευνα, η γυμναστική με βάρη δύο φορές την εβδομάδα για 25 λεπτά, είναι ο αντίλογος που θα κάνει τη διαφορά. Συνολικά, συμμετείχαν σε αυτήν 1600 άτομα, ηλικίας 21 έως 80, στα οποία παρατηρήθηκε αύξηση μυϊκού ιστού κατά 1.4 περίπου κιλά, έπειτα από ασκήσεις με βάρη για το χρονικό διάστημα των δέκα εβδομάδων ( οι προπονήσεις πραγματοποιούνταν δυο φορές την εβδομάδα). Οι συμμετέχοντες έκαναν ένα σετ των 12 επαναλήψεων με διαφορετικές ασκήσεις, με αλτήρες που ζύγιζαν αρκετά κιλά. Αυτό που μέτρησε τελικά δεν ήταν η ηλικία τους, αν ήταν 25 ή 75 ετών, αλλά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά σε κάθε ηλικιακή ομάδα. bovary

