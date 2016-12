Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βαροσίου (εικόνες)

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Την Δευτέρα 26-12-2016, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βαροσίου, όπου και κήρυξε τον Θείο λόγο.

Δείτε εικόνες:





















