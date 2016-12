Κολομβία: Ανθρώπινο λάθος οδήγησε στη συντριβή το αεροσκάφος με την ποδοσφαιρική ομάδα

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τα σφάλματα που διέπραξαν ο πιλότος, η αεροπορική εταιρεία και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Βολιβίας ευθύνονται για την αεροπορική τραγωδία στην Κολομβία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 71 ανθρώπων. Το αεροσκάφος της εταιρείας LaMia συνετρίβη σε μια δασώδη πλαγιά κοντά στο Μεντεγίν, διότι ο πιλότος δεν προχώρησε σε διαδικασία ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια της πτήσης και δεν ανέφερε τις μηχανικές βλάβες που προέκυψαν εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων ε ωσότου ήταν πολύ αργά, επισημαίνουν οι αξιωματούχοι.



«Κανένας τεχνικός παράγοντας δεν οδήγησε στο δυστύχημα, όλα τα στοιχεία οδηγούν σε ανθρώπινο λάθος, που προστίθεται στον παράγοντα της διαχείρισης (της πτήσης) εκ μέρους της διοίκησης της αεροπορικής εταιρείας και τη διαχείριση και οργάνωση των σχεδίων πτήσης από τις αρχές στη Βολιβία» είπε σε δημοσιογράφους ο σμήναρχος Φρέντι Μπονίγια, γραμματέας της αρχής Ασφάλειας Πτήσεων της Κολομβίας. Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας στη Βολιβία και η αεροπορική εταιρεία «αποδέχθηκαν τις συνθήκες πτήσης που παρουσιάστηκαν στο σχέδιο πτήσης, οι οποίες ήταν απαράδεκτες» πρόσθεσε ο Μπονίγια. Εκτός της έλλειψης καυσίμων, το αεροσκάφος ήταν υπερφορτωμένο κατά 400 κιλά και δεν είχε πιστοποιηθεί να πετάξει στο ύψος στο οποίο τελικά πέταξε, σύμφωνα με τον Μπονίγια. To αεροσκάφος «υπέρβαινε το ανώτερο επιτρεπόμενο βάρος των 41,9 τόνων» επισήμανε ο αξιωματούχος. Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας των κολομβιανών αρχών συμπίπτουν με τους ισχυρισμούς των αρχών της Βολιβίας την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία LaMia και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ήταν άμεσα υπεύθυνοι για το δυστύχημα. Ο πιλότος Μιγκέλ Κουιρόγκα ήταν επίσης συνιδιοκτήτης της εταιρείας και σκοτώθηκε στη συντριβή. Ο Γκουστάβο Βάργκας Γκαμπόα, ο εκτελεστικός διευθυντής της LaMia, έχει προφυλακιστεί ενόψει της δίκης κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατηγορία που αρνείται. Ο γιος του Γκουστάβο Βάργκας Βιγιέγκας, ένας πρώην αξιωματούχος της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Βολιβίας, βρίσκεται επίσης υπό κράτηση για κατάχρηση εξουσίας, καθώς ενέκρινε την άδεια του αεροσκάφους που κατέπεσε. Δηλώνει επίσης αθώος. Ποινική δίωξη έχει επίσης απαγγελθεί κατά του συνιδιοκτήτη της LaMia Μάρκο Αντόνιο Ρόκα Μπενέγας, ο οποίος αγνοείται, και της υπαλλήλου της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Σίλια Καστέντο, που έφυγε από τη Βολιβία μετά το δυστύχημα και ζητά να της χορηγηθεί άσυλο στη Βραζιλία. Οι αρχές της Βολιβίας επισήμαναν ότι το δυστύχημα είναι μεμονωμένο περιστατικό, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τη διαδικασία της εφαρμογής ενός νέου συστήματος ασφαλείας. Στο αεροσκάφος επέβαινε η ομάδα Τσαπεκοένσε που επρόκειτο να παίξει στον σημαντικότερο αγώνα στην ιστορία της, τον τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα. Εκ των 77 επιβαινόντων, έξι άνθρωποι επέζησαν από τη συντριβή.



iefimerida

