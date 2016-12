Κάλαντα στην Μητρόπολη Γρεβενών (εικόνες)

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Χαρούμενες μελωδικές φωνές γέμισε το Μητροπολιτικό Μέγαρο την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς μικρές μα και μεγάλες παρέες συμπολιτών μας κάθε ηλικίας, πέρασαν από το γραφείο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Δαβίδ, για να ψάλλουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και να του ευχηθούν καλές γιορτές.

Ο Σεβασμιώτατος τους υποδεχόταν με χαρά και μοίραζε σε όλους πλούσιες ευχές και την πατρική του ευλογία.











