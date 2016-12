Κάθεσαι όλη μέρα στο γραφείο; Χάσε βάρος με 6 τρόπους

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Σταματίνα

Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων θεωρεί τη δουλειά γραφείου ως το ιδανικότερο και πιο ξεκούραστο επάγγελμα όλων, αφού το μόνο μέρος του σώματος που καταπονείται κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι συνήθως τα δάχτυλα των χεριών, που αναγκάζονται να πληκτρολογούν εκατοντάδες πληροφορίες σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, πέρα από το ευχάριστο του θέματος, η πολύωρη δουλειά γραφείου συνεπάγεται καθιστική ζωή, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο του ανθρώπινου σώματος, που έχει σχεδιαστεί για να κινείται, ενώ ταυτόχρονα ένας τέτοιος ρυθμός εργασίας, αλλάζει και τις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου, που δεν μπορεί να καταναλώσει τόσο εύκολα το σπιτικό και θρεπτικό φαγητό. Καφέδες, ανθυγιεινά σνακ, λιχουδιές με περιττές θερμίδες αντικαθιστούν τα πλήρη γεύματα που θα διατηρούσαν τη σιλουέτα σας, ενώ συχνά παρατηρείται, ότι τα επαγγέλματα αυτά μπορεί να συνοδεύονται από άγχος και στρες κι έτσι ωθούν τον εργαζόμενο να τρώει για συναισθηματικούς λόγους και να αυξάνει το βάρος του. Πως θα αποτρέψετε κάτι τέτοιο; Σίγουρα, το να αλλάξετε επαγγελματικό προσανατολισμό δεν είναι η πιο λογική λύση, καθώς υπάρχουν έξι άξονες, τους οποίους μπορείτε να ακολουθήσετε και να εμπιστευτείτε. Γυμναστική Δώστε προτεραιότητα σε οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει γενικότερα την υγεία σας και ένα από αυτά είναι η σωματική άσκηση. 30 λεπτά ημερησίως, πέντε φορές την εβδομάδα είναι δυνατόν να τονώσουν το σώμα σας και να σας χαρίσουν μια καλλίγραμμη σιλουέτα. Step Το step είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους εκγύμνασης των ποδιών και απώλειας θερμίδων στα γυμναστήρια, αν όμως δεν έχετε πολύ χρόνο για κάτι τέτοιο, μπορείτε να μετατρέψετε σε step τις σκάλες που οδηγούν στον όροφο που εργάζεστε ακόμα και σε αυτές του σπιτιού σας. Αντί λοιπόν να βολευτείτε με τη χρήση του ανελκυστήρα, κινηθείτε έξυπνα ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας τις σκάλες καθημερινά. Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα, αν αφιερώνετε 30 λεπτά ημερησίως σε αυτή τη δραστηριότητα. Διατροφή Δημιουργήστε τον προσωπικό σας χώρο διατροφής στο γραφείο σας και πάρτε μαζί σας σνακ που θα σας γεμίσουν θρεπτικές ουσίες και ενέργεια για την υπόλοιπη ημέρα, ενώ θα σας δώσουν το αίσθημα κορεσμού, οπότε δεν θα χρειάζεται να καταναλώσετε ποτέ ξανά οτιδήποτε υπάρχει στον αυτόματο πωλητή του εργασιακού σας χώρου. Προτιμήστε αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, τσάι, ανάλατο και χωρίς βούτυρο ποπ κορν. Νερό Σύμφωνα με τους ειδικούς οι γυναίκες που ασκούνται θα πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον 2.7 λίτρα νερού ημερησίως, κάτι που βοηθάει στην καταπολέμηση των πονοκεφάλων, στη συγκέντρωση λίπους, αλλά και στις λιγούρες. Πρωτεΐνη Ενα μυστικό για να σταματήσετε το αίσθημα της πείνας, αλλά και να γεμίσετε τον οργανισμό σας με πολύτιμες ουσίες, είναι να συνδυάσετε το φρούτο σας ( μπορεί να αποτελεί το δεκατιανό σας) με ποσότητα πρωτεΐνης. Για παράδειγμα: πράσινο μήλο και φέτες ανάλατης βραστής γαλοπούλας. Αλλάξτε στάση Ενας τρόπος για να μην πάρετε βάρος στη δουλειά, αντιθέτως θα σας βοηθήσει να χάσετε εννιά επιπλέον θερμίδες την ώρα, είναι να σηκωθείτε από την καρέκλα σας και να προσπαθήσετε να εργαστείτε μακριά της. bovary

