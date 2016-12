Η καρδιά «πρόδωσε» 15χρονο μαθητή από το Βόλο

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Οι υπεύθυνοι θα το πληρώσουν, λέει η αδερφή του σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Βόλου ο απρόσμενος χαμός ενός 15χρονου μαθητή από τη Ν.Ιωνία σκορπίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Ο νεαρός Χρήστος Τ. είχε διακομιστεί τα Χριστούγεννα, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, στο Νοσοκομείο με πρόβλημα στην καρδιά και οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν ζωντανό, κάτι που δεν κατέστη δυνατό. Αναπάντητα ωστόσο παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του Χρήστου, καθώς σε ανάρτησή της σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης το οποίο έχει κατακλυστεί από συλλυπητήρια μηνύματα για τον απρόσμενο θάνατο του 15χρονου, η αδελφή του στέλνει μήνυμα πως οι υπαίτιοι θα το πληρώσουν!



Συγκεκριμένα αναφέρει: «Παιδιά σήμερα νωρίς το πρωί ο Χρηστάκος μου ο αδερφός μου έφυγε μακριά… Για να είναι καλά… Σας ευχαριστώ πολύ όλους να είστε καλά αλλά…Οι υπεύθυνοι θα το πληρώσουν και αυτοί που γνωρίζουν και δεν μιλάν δεν γλιτώνουν. Έχασα τον μικρό μου Χρηστάκο μου. Σεβαστείτε το σας παρακαλώ πολύ. Το λέω δημόσια γιατί είχε πολλούς φίλους το ψυχάκι μου. Σας παρακαλώ. Καλό παράδεισο ζωή μου. Σ’ αγαπώ άγγελέ μου να μας προσέχεις από εκεί ψηλά ψυχή μου». Να σημειωθεί ότι έξω από το Νοσοκομείο Βόλου φέρεται να σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε συγγενείς του 15χρονου και ενός αλλοδαπού ο οποίος και συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Η κηδεία του 16χρονου θα γίνει σήμερα Τρίτη στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρων.

