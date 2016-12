Ελένη Μενεγάκη: Πέρασα μια άγρια ίωση και που είμαι εδώ δεν το πιστεύω

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Σταματίνα

Φαίνεται ότι τα φετινά Χριστούγεννα δεν ήταν και τα πιο τυχερά για την Ελένη Μενεγάκη. Παρά την ίωση που περνά, πιστή στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές, βρέθηκε κανονικά στο στούντιο της εκπομπής της το μεσημέρι της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου. Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε στους τηλεθεατές ότι πέρασε μια σοβαρή ίωση και είναι άθλος για εκείνη το ότι κατάφερε να βρίσκεται κανονικά στο πόστο της σήμερα. H παρουσιάστρια φορώντας ένα μαύρο μάξι φόρεμα δήλωσε χαρακτηριστικά μπροστά στην κάμερα: Έχω περάσει μία πολύ άγρια ίωση και που είμαι εδώ δεν το πιστεύω. Μπράβο είμαι πολύ δυνατό παιδί. Αλλά από ότι μου είπε ο παθολόγος μου που με έσωσε- είχε να με σώσει 12χρόνια – είχα λείψει άλλη μία φορά από την εκπομπή. Επειδή όλη μου τη ζωή δεν έχω λείψει ποτέ και άρρωστη ερχόμουν, αλλά αν σε πιάσουν όλα μαζί…». H παρουσιάστρια παρά την σοβαρή δυσκολία που αντιμετώπισε με χαμόγελο βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής ως άρτια επαγγελματίας. iefimerida

