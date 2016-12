Δείτε το μέλλον: Βάλτε την ημερομηνία γέννησης σας και μάθετε τι θα συμβεί το 2017

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η ημερομηνία γεννήσεως μπορεί να μας αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητά μας, για το πεπρωμένο μας αλλά και για το μάθημα που έχουμε έρθει για να πάρουμε σε αυτή τη ζωή, δηλαδή το κάρμα μας! Οι αρχές της αριθμολογίας, που οι ρίζες τους ξεκινούν από τον αρχαίο φιλόσοφο και μαθηματικό Πυθαγόρα, μας φανερώνουν καλά κρυμμένα μυστικά του χαρακτήρα μας και μας βοηθά να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας. Βρες λοιπόν τον αριθμό πεπρωμένου σου και διάβασε την πλήρη ερμηνεία τον καινούριο χρόνο που μας χτυπάει την πόρτα!



Εάν λοιπόν θέλετε και εσείς να δοκιμάσετε να μάθετε τι κρύβει κάθε χρονιά για εσάς, σύμφωνα με την αριθμολογία, ακολουθείστε την παρακάτω μέθοδο: Αρχικά προσθέστε την ημέρα και τον μήνα γέννησής σας, καθώς και το έτος για το οποίο θέλετε να μάθετε περισσότερα. Επί παραδείγματι, εάν γεννηθήκατε την 18η Μαΐου και σας ενδιαφέρει το έτος 2016, θα κάνετε την εξής πράξη: 1+8+5+2+0+1+6 =23. Εάν ο αριθμός που προκύπτει είναι μονοψήφιος, τότε αυτός είναι ο τυχερός αριθμός σας. Εάν είναι διψήφιος, όπως στην δική μας περίπτωση, προσθέστε τα δύο ψηφία για να τον βρείτε. Για παράδειγμα, εάν από την πρόσθεση προέκυψε ο αριθμός 23, ο τυχερός αριθμός σας είναι το 5. Τι σημαίνει όμως το κάθε ψηφίο; Αριθμός 1 Σύμφωνα με την Daily Mail, εάν ο τυχερός σας αριθμός είναι το 1, τότε ετοιμαστείτε για νέα ξεκινήματα σε όλα τα επίπεδα. Νέοι έρωτες, νέα καριέρα, νέο σπίτι, νέα δίαιτα. Το τι θα αλλάξετε στην ζωή σας θα το ορίσετε εσείς. Ετοιμάστε λοιπόν μία λίστα με όλες τις επιθυμίες σας, την οποία το πιθανότερο είναι ότι θα πετάξετε σε κάποιο συρτάρι μετά το ξενύχτι της Πρωτοχρονιάς. Τι αποκαλύπτει ο μήνας που γεννηθήκατε για την προσωπικότητά σας; Αριθμός 2 Εάν ο αριθμός 1 συμβολίζει την δράση, ο 2 είναι ο αριθμός της υπομονής. Η αριθμολογία σας προτείνει να περιμένετε παθητικά το 2017, γιατί το επόμενο έτος δεν θα συμβεί τίποτα το συγκλονιστικό στην ζωή σας. Συγγνώμη. Αριθμός 3 Πάρτι, εκδηλώσεις, νέες φιλίες και συνεργασίες. Εάν ο τυχερός σας αριθμός είναι το 3, φροντίστε να τελειώσετε όλες τις σειρές που ξεκινήσατε φέτος πριν την Πρωτοχρονιά, γιατί δεν θα μείνετε ούτε μια νύχτα σπίτι. Αριθμός 4 Μετακομίσεις, εργασία και δουλειά. Εάν ο τυχερός σας αριθμός είναι το 4, τότε θα πρέπει να ξεχάσετε τα ποτά και τα ξενύχτια (όπως οι φίλοι με τον αριθμό τρία), καθώς αυτή την χρονιά θα πρέπει, σύμφωνα με την νουμερολογία, να αδειάσετε την αποθήκη, να κάνετε οικονομία, να πληρώσετε λογαριασμούς, να τελειώσετε με όλες τις εκκρεμότητες που έχετε από το 2010 και -γιατί όχι- να πιάσετε δεύτερη δουλειά. Αν βρείτε. Αριθμός 5 Αλλαγές, πολλές αλλαγές. Εάν ο τυχερός σας αριθμός είναι το 5, το πιθανότερο είναι να κάνετε κάποια μετακόμιση, να χωρίσετε ή να παντρευτείτε, να κάνετε ένα παιδί ή να αλλάξετε καριέρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, η τύχη σας δεν διαφέρει πολύ από εκείνους που έχουν τον αριθμό 1. Αριθμός 6 Εάν ο τυχερός σας αριθμός είναι το 6, ετοιμαστείτε να κάνετε παρέα με τον αριθμό 2. Σύμφωνα με την αριθμολογία, θα περάσετε πολύ χρόνο στο σπίτι με τον/την σύζυγο και τα παιδιά. Εάν δεν έχετε παιδιά, καλύτερα να υιοθετήσετε την πρώτη γάτα σας.



Αριθμός 7 Εσωτερικές αναζητήσεις. Εάν ο τυχερός σας αριθμός είναι το 7, ξεκινήστε γιόγκα ή κάποιο βιβλίο του Κοέλιο. Εναλλακτικά μπορείτε να ποστάρετε καθημερινά «φράσεις σοφών σε όλους τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτετε. Αριθμός 8 Σύμφωνα με την αριθμολογία, ο αριθμός 8 φέρνει επιτυχίες, ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο. Λέτε να είναι ο τυχερός αριθμός της Ελλάδας; Αριθμός 9 Αλλαγή, μεταμόρφωση. Φαίνεται πως όσοι εμπνεύστηκαν την τέχνη της αριθμολογίας στέρεψαν από ιδέες σε αυτό το σημείο, καθώς ο αριθμός 9 θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό 1. Daily Mail

