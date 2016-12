«Βούλιαξαν» οι εξαγωγές γούνας- Πτώση κατά 37% το 2015

Δεκέμβριος 27th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τεράστιο πλήγμα έχει υποστεί η εγχώρια αγορά της γουνοποιίας χάνοντας το 37% των εξαγωγών της το 2015 ενώ η κρίση έχει μειώσει τις πωλήσεις σε μεγάλο βαθμό.«Σημαντική κάμψη της ζήτησης από το εξωτερικό έχει υποστεί η εγχώρια αγορά της γουνοποιίας, τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς τα γεγονότα που εκτυλίχτηκαν κατά τη ρωσο-ουκρανική διένεξη προκάλεσαν υποτίμηση στο ρούβλι, με συνέπεια τον περιορισμό της αγοραστικής δύναμης των Ρώσων καταναλωτών (η Ρωσία αποτελεί τον κυριότερο εξαγωγικό προορισμό για τις ελληνικές γουνοποιίες)»

Αυτό επισημαίνει ο Αλέξης Νικολαΐδης, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, με αφορμή τη μελέτη της IBHS ΑΕ, στην οποία εξετάζεται ο συγκεκριμένος κλάδος.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τη μελέτη, «αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκθέσεις στα ΗΑΕ αναγκάστηκαν να κλείσουν κάποια από τα καταστήματά τους ή να αποχωρήσουν από την εν λόγω αγορά, καθώς ο αριθμός των Ρώσων τουριστών στην αραβική χώρα έχει περιοριστεί δραστικά. Έτσι, στα μέσα του 2015, στο Ντουμπάι, λειτουργούσαν 110 καταστήματα ελληνικών συμφερόντων έναντι 150, πριν από δύο χρόνια. Το αρνητικό αυτό κλίμα έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές του κλάδου, ενώ οι πωλήσεις πολλών επιχειρήσεων από την εκδήλωση της ύφεσης έχουν μειωθεί σε ποσοστό ακόμα και 50%-60%. Οι εξαγωγές γούνινων ενδυμάτων, το 2015, διαμορφώθηκαν σε μόλις 125,55 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας απότομη υποχώρηση κατά 37%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, οι εξαγωγές εμφάνισαν σωρευτική κάμψη 41%. Η συρρίκνωση της ζήτησης έχει οδηγήσει τις περισσότερες επιχειρήσεις σε προσωρινή διακοπή των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων, καθώς διαθέτουν υψηλά αποθέματα έτοιμων εμπορευμάτων, τα οποία με τις υφιστάμενες συνθήκες δεν μπορούν να διοχετευθούν στο εξωτερικό. H παραγωγική διαδικασία έχει καταστεί δυσχερής, λόγω και της προβληματικής πρόσβασης σε πρώτη ύλη από το εξωτερικό». Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς τονίζει ότι οι Κινέζοι αγοραστές έχουν έντονη παρουσία στα διεθνή δημοπρατήρια, αποκτώντας σημαντικές ποσότητες έναντι των ανταγωνιστών τους. Σύμφωνα με την Μαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, «ενδεχόμενη οικονομική ανάκαμψη της Ρωσίας θα τονώσει τα έσοδα των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να εκμεταλλευθούν περισσότερο την ήδη σημαντική εξωστρέφειά τους. Θετικές προοπτικές προκύπτουν, πάντως, και στην Κίνα, η οποία, παρά την υψηλή γουνοποιητική της δραστηριότητα, αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα γούνας, διεθνώς». Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 44 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής: – Ο κύκλος εργασιών του δείγματος, το 2014, υποχώρησε κατά 22%, στα 138,52 εκατ. ευρώ. – Τα ΚΠΤΦΑ υποχώρησαν κατά 44,5%, στα 11,92 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,27 εκατ. ευρώ από κέρδη 10,71 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. – Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν σε 7,8% και 1,5%, αντίστοιχα. – Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκε στο 1,7 προς 1. – Τα Αποθέματα διακινήθηκαν σε διάστημα 10 μηνών, ενώ οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν στους επτά μήνες.

