Όταν η φημισμένη χορωδία Αλεξαντρόφ τραγουδούσε Θεοδωράκη στα ελληνικά (video)

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η παγκοσμίως φημισμένη χορωδία Αλεξεντρόφ του Κόκκινου Στρατού που ξεκληρίστηκε στοδυστύχημα με το Τουπόλεφ, στη Μαύρη Θάλασσα, είχε κάνει περιοδεία και στην Αθήνα. Το 2012 είχε μάλιστα τραγουδήσει και στα ελληνικά το τραγούδι «Όταν σφίγγουν το χέρι» του Μίκη Θεοδωράκη. Οι περισσότεροι απ’ τους επιβαίνοντες του αεροσκάφους που συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Σότσι, ήταν μέλη της φημισμένης παγκοσμίως χορωδίας Αλεξαντρόφ του ρωσικού στρατού.





