Τρεις φαρμακευτικές χρήσεις του μελιού

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές υπερτροφές που βρίσκεται σε κάθε σπίτι και χαρίζει νοστιμιά σε φαγητά και ροφήματα.



Εκτός όμως από την χρήση του στην κουζίνα, το μέλι έχει και πολύ σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες ειδικά αν δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Δείτε τρεις θεραπευτικές χρήσεις του μελιού… 1. Έγκαυμα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μέλι αν καείτε και το αποτέλεσμα θα είναι θεαματικό. Δρα ως αντιβακτηριακό και ηρεμεί το δέρμα. Απλώστε ένα παχύ στρώμα μελιού στο έγκαυμα και αφήστε το να δράσει. Φυσικά αν πρόκειται για σοβαρό έγκαυμα δεν αρκεί το μέλι και πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. 2. Καταπολέμηση ακμής Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητές του μελιού συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακμής. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση μελιού στο πρόσωπό σας, όπως κάνετε με τη μάσκα προσώπου. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. 3. Ενίσχυση πεπτικού Το μέλι είναι πολύ ευεργετικό για το πεπτικό σύστημα. Χάρη στις αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητές του, εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων και βοηθά στις μυϊκές συσπάσεις του εντέρου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσκοιλιότητα.

baby

This entry was posted on Δευτέρα, Δεκέμβριος 26th, 2016 at 09:27 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.