Τα πιο τρελά εταιρικά έξοδα του 2016

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η δική σας εταιρεία θα σας πλήρωνε μια ενοικίαση λάμα για να μπορέσετε να βγάλετε μια φωτογραφία;



Τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα να περνούν στα εταιρικά έξοδα μια σειρά δαπανών που κάνουν για επαγγελματικούς λόγους. Αυτές αφορούν συνήθως επαγγελματικά ταξίδια και γεύματα. Αλλά μερικές φορές διάφορα στελέχη επιχειρούν να περάσουν στα εταιρικά τους έξοδα διάφορα πράγματα που στην καλύτερη δεν είναι… λογικά.



Η εταιρεία ταξιδιών και διαχείρισης εξόδων Certify διενέργησε έρευνα σε 430 επαγγελματίες που ταξιδεύουν για μερικά από τα παράξενα έξοδα που εκείνοι οι κάποιοι συνάδελφοι τους είχαν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν φέτος και το κατά πόσο τα κατέφεραν. Αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος marketing μιας εταιρείας πέρασε ως εταιρικό έξοδο την ενοικίαση ενός λάμα για μια φωτογράφηση (ο φωτογράφος ήθελε οπωσδήποτε ένα λάμα). Τελικά το έξοδο εγκρίθηκε. Ένα στέλεχος μιας εταιρείας επιχείρησε –ανεπιτυχώς– να περάσει ως εταιρικό έξοδο την συνδρομή του ύψους 30 δολαρίων τον μήνα στο site γνωριμιών match.com για «λόγους δικτύωσης». Άλλο στέλεχος προσπάθησε να κάνει την εταιρεία του να πληρώσει ένα παίχτη πίπιζας για το πικ νικ πάρτι ενός πελάτη. Το έξοδο ύψους 250 δολαρίων δεν αναγνωρίστηκε από την εταιρεία. Ένα στέλεχος πιο… γαλαντόμο πέρασε, με επιτυχία, ως εταιρικό έξοδο την αγορά ποτών συνολικής αξίας 28.000 δολαρίων για την διασκέδαση ενός πελάτη στο Λας Βέγκας. Μια άλλη εταιρεία δεν δέχτηκε να πληρώσει μόλις 55,95 δολάρια για μια φουσκωτή κούκλα που χρησιμοποιήθηκε για ένα πάρτι συνταξιοδότησης. Μπορεί τα παραπάνω να φαίνονται αστεία – και δικαιολογημένα– αλλά όπως αναφέρουν οι ειδικοί το θέμα των εταιρικών εξόδων μόνο για γέλια δεν είναι. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τους εργαζόμενους που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τρελά έξοδα ή που προσπαθούν να περάσουν προσωπικά έξοδα ως εταιρικά.



insider

