Πέθανε ο Τζορτζ Μάικλ στα 53… – Ποιός ήταν (βιογραφικό)

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τι ανακοίνωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του καλλιτέχνη



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Τζορτζ Μάικλ. Ο Μάικλ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, πέθανε «ειρηνικά στο σπίτι του», σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του καλλιτέχνη, τον οποίο επικαλείται το BBC. Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος. Ο Μάικλ κατέγραψε πωλήσεις 100 εκατομμυρίων δίσκων τις τέσσερις δεκαετίες που διήρκεσε η καριέρα του. «Η οικογένεια θα ζητήσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής τους να γίνει σεβαστή σε αυτή τη δύσκολη και συναισθηματική στιγμή. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο σε αυτό το στάδιο», τόνισε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το «Last Christmas»

Το «Last Christmas» είναι το τραγούδι με το οποίο ο Τζορτζ Μάικλ ταυτίστηκε όσο με κανένα άλλο. Η μοίρα του επιφύλασσέ τελικά ένα περίεργο παιχνίδι μιας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών την περίοδο των Χριστουγέννων.



Το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή ήταν Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου. Γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1963 και έγινε γνωστός ως Τζορτζ Μάικλ. Ήταν Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός., ο οποίος γνώρισε τεράστια επιτυχία τις δεκαετίες του ’80 και του ‘ 90. Ο Τζορτζ Μάικλ γεννήθηκε με το όνομα Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου. Ο πατέρας του ήταν Κύπριος εστιάτορας που μετακόμισε στο Λονδίνο[ και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια. Οι πρώτες μουσικές επιτυχίες του Τζορτζ Μάικλ ήταν με το μουσικό δίδυμο Wham!, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Άντριου Ρίτζλεϊ το 1981. Η δισκογραφία του τεράστια με τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος Fantastic να φτάνει στο Νο. 1 στο ΗΒ το 1983, όπως και ο επόμενος, Make it Big το 1984, ο οποίος περιλάμβανε και το σόλο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ Careless Whisper, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 25 χώρες. Οι Wham! διαλύθηκαν το 1986. Από τότε ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα και μια λαμπρή καριέρα μόλις ξεκινά για εκείνον. Κάποιοι τον έχουν χαρακτηρίσει σοουλ τραγουδιστή κάποιοι άλλοι ποπ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επιτυχίες σε όποια κατηγορία κι αν ανήκαν διαδέχονταν η μια την άλλη.



Οι διακρίσεις πολλές όπως και τα βραβεία που έχει κερδίσει. Έχει αποκτήσει στη συλλογή του πολυάριθμα μουσικά βραβεία κατά τη διάρκεια της 30-ετούς καριέρας, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Brit, τεσσάρων MTV Video Music Awards, τριών Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και δύο βραβείων Γκράμι. Μετά την σύλληψη του στις 7 Απριλίου το 1998 για άσεμνη συμπεριφορά σε δημόσια τουαλέτα, ο Τζορτζ Μάικλ ανακοίνωσε ότι ήταν ομοφυλόφιλος.



Στις 24 Αυγούστου 2010 παραδέχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών και στις 14 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε 8 εβδομάδες φυλάκισης, πρόστιμο και πενταετή απαγόρευση οδήγησης. Απελευθερώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, μετά από τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης. Στις 14 Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Symphonica



newsbeast

