Μπάσκετ Α1 Ανδρών: Αυλαία στο ’16 με ήττα για ΑΕΚ, νίκες «αιωνίων», ΠΑΟΚ και Αρη

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Δράση πάλι από του χρόνου…

Με την διεξαγωγή της 12ης αγωνιστικής, που ήταν και η τελευταία για το 2016, συνεχίστηκε την Δευτέρα (26/12) η δράση στην Α1 ανδρών του μπάσκετ. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός επιβλήθηκε άνετα κόντρα στον αδύναμο Προμηθέα με 90-63. Επίδειξη δύναμης και από τον Παναθηναϊκό που… σάρωσε το Ρέθυμνο με 116-83. Ο Κολοσσός υποχρέωσε την ΑΕΚ στην 3η ήττα της επικρατώντας 86-73, στο Βενετόκλειο της Ρόδου. «Καρδιοχτύπησε» ο ΠΑΟΚ στην Αμαλιάδα, αλλά τελικά κατέβαλε την αντίσταση του Κόροιβου με 82-80. Ο Αρης, σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της ΑΕΚ στη Ρόδο, μείωσε στον ένα βαθμό την απόστασή του από την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά την άνετη νίκη του, με 98-77 επί του Λαυρίου.



Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών 90-63



Λοτζέσκι, Γκριν και Αγραβάνης οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε μία 12η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Α1, 90-63, σε αγώνα… αγγαρεία για τους «ερυθρόλευκους» απέναντι στον Προμηθέα Πατρών, μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα. Μοναδική αρνητική είδηση για τους γηπεδούχους ήταν ο τραυματισμός του Αγραβάνη στον ώμο και πλέον μένει να φανεί εάν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή όχι. Τα δεκάλεπτα: 27-16, 53-26, 75-43, 90-63 Κολοσσός – ΑΕΚ 86-73 Ο Κολοσσός υποχρέωσε στην 3η ήττα της την ΑΕΚ σε 12 αγωνιστικές, επικρατώντας 86-73 στο Βενετόκλειο της Ρόδου. Με πρώτο σκόρερ τον Ρέλεφορντ και τους Βασιλόπουλο, Ρέντιτς να σημειώνουν νταμπλ νταμπλ, οι Ροδίτες πανηγύρισαν μία πολύ μεγάλη νίκη αποχαιρετώντας το 2016 με ρεκόρ 7 νίκες – 5 ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα δεκάλεπτα: 16-13, 40-38, 60-54, 86-73. Κόροιβος – ΠΑΟΚ 80-82 «Καρδιοχτύπησε» ο ΠΑΟΚ στο κλειστό της Ήλιδας, αλλά τελικά κατέβαλε την αντίσταση του Κόροιβου Αμαλιάδας. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν δύσκολα με 82-80 και έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο το 2016. Χρειάστηκε ωστόσο μια επική ανατροπή για τον «Δικέφαλο» που στα τελευταία δευτερόλεπτα είχε τον Κλάντον και πάλι σε φόρμα, δίνοντας την ασίστ της νίκης, αλλά «καθαρίζοντας» και στην τελευταία άμυνα. Τα δεκάλεπτα: 21-24, 44-42, 68-61, 80-82. Αρης-Λαύριο 98-77 Σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της ΑΕΚ στη Ρόδο, ο Άρης (8 νίκες – 4 ήττες) μείωσε στον ένα βαθμό την απόστασή του από την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά την άνετη νίκη του, με 98-77 επί του Λαυρίου. Καββαδάς, Κάμινγκς και Ζάρας έκαναν μεγάλη εμφάνιση, με τους Ντραγκίτσεβιτς, Ξανθόπουλο και Γιάνκοβιτς να τους ακολουθούν σε απόδοση. Στη ζώνη του υποβιβασμού παρέμεινε το Λαύριο με 3 νίκες – 9 ήττες. Τα δεκάλεπτα: 24-19, 50-35, 72-59, 98-77 Απόλλων Πατρών-Κύμη 75-60 Βαθμολογική ανάσα πήρε ο Απόλλων, επικρατώντας με 75-60 της Κύμης, στην Πάτρα. Οι Αχαιοί ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και απομακρύνθηκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού (4 νίκες – 8 ήττες) λίγες ημέρες πριν την έλευση του νέου έτους. Η Κύμη υπέστη την 7η ήττα της. Τα δεκάλεπτα: 28-15, 49-25, 58-48, 75-60. Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα 72-80 Τα Τρίκαλα αναδείχτηκαν νικητές, με 80-72, του ντέρμπι ουραγών, περνώντας νικηφόρα από τη Λευκάδα και αφήνοντας μόνη στην τελευταία θέση με 2 νίκες – 10 ήττες τη Δόξα. Αν και βρέθηκαν στο -9 (60-51) στο 30′, οι Θεσσαλοί αντέδρασαν και πλέον μετρούν 3 νίκες – 9 ήττες. Τα δεκάλεπτα: 14-18, 39-38, 60-51, 72-80 Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών: Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

Κολοσσός Ρόδου-ΑΕΚ 86-73

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΠΑΟΚ 80-82

Άρης-Λαύριο 98-77

Απόλλων Πατρών-Κύμη 75-60

Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα 72-80

Παναθηναϊκός-Ρέθυμνο 116-83

Ολυμπιακός-Προμηθέας Πατρών 90-63 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 24

2. Παναθηναϊκός 23

3. ΑΕΚ 21

4. Αρης 20

5. Κολοσσός Ρόδου 19

. ΠΑΟΚ 19

7. Ρέθυμνο 18

. Κύμη 17

9. Απόλλων Πατρών 16

. Προμηθέας Πατρών 16

11. Κόροιβος Αμαλιάδας 15

. Λαύριο 15

. Τρίκαλα 15

14. Δόξα Λευκάδας 14



