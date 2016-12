Ληστές στην Λαμία κυκλοφορούσαν με κλεμμένο αμάξι από τα Γρεβενά – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τέλος στη δράση δυο κακοποιών που έκαναν ληστείες και κλοπές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας θεώρησαν ύποπτα τα δυο άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο που κινούταν από Δομοκό προς Λαμία. Οι αστυνομικοί με συμβατικό αυτοκίνητο τους ακολούθησαν και ταυτόχρονα ζήτησαν πληροφορίες από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δίνοντας τα στοιχεία του αυτοκινήτου.



Όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο είχε κλαπεί δυο ημέρες πριν (22/12) από τα Γρεβενά. Αμέσως σήμανε συναγερμός και περιπολικά από Λαμία κινήθηκαν προς Δομοκό για να στήσουν μπλόκο στα άτομα που επέβαιναν στο κλεμμένο αυτοκίνητο. Τελικά μετά από περιπετειώδη καταδίωξη κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο 22ο χλμ, κοντά στο Καλαμάκι και να περάσουν χειροπέδες στα δυο νεαρά άτομα που επέβαιναν σε αυτό. Στη συνέχεια οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο στη Λαμία, όπου από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κακοποιούς σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για σωρεία ληστειών και κλοπών. Οι δυο νεαροί Αλβανοί είχαν κάνει ληστείες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα, στα Τρίκαλα, στα Γρεβενά και αλλού. Ο ένας μάλιστα από αυτούς είχε σε βάρος του πολλές καταδικαστικές αποφάσεις για ληστείες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες αξιόποινες πράξεις.

protothema

This entry was posted on Δευτέρα, Δεκέμβριος 26th, 2016 at 23:45 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.