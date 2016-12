Ιερώνυμος: Να ξεπεράσουμε τον συλλογικό και ατομικό εγωισμό

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα



Την πρώτη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων τέλεσε ανήμερα των Χριστουγέννων ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στον ανακαινισμένο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Το μήνυμα του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα ανέγνωσε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης, με το οποίο απευθύνει έκκληση προς όλους να ξεπεράσουν τον συλλογικό και ατομικό εγωισμό.



Τονίζει, μάλιστα, πως η Εκκλησία «ως Μητέρα και τροφός του γένους των ανθρώπων δεν θα παύσει με κάθε τρόπο να διακηρύττει ότι το μήνυμα της εορτής των Χριστουγέννων φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφώσει το παρόν συνδημιουργώντας με τον αναμενόμενο ενανθρωπήσαντα Κτίστη το μέλλον». Η Μητρόπολη επαναλειτούργησε τον Ιούλιο 2016 έπειτα από χρόνια σιωπής, λόγω των έργων συντήρησης και αποκατάστασής του από τις ζημιές που είχαν προκληθεί με τον καταστροφικό σεισμό του 1999.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα





