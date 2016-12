Θρίλερ στην Κοζάνη: Μικρό αγόρι βγήκε να πει τα κάλαντα! Όταν το είδε η μάνα του… «πάγωσε»!

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Μπορεί τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα να είναι η αγαπημένη δραστηριότητα των εορτών για τα μικρά παιδιά, ωστόσο χρειάζεται πάντα προσοχή για να κυλήσουν όλα ομαλά και ευχάριστα, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Δυστυχώς, η είδηση που έρχεται από την Κοζάνη δεν είναι ευχάριστη.



Μια δυσάρεστη εμπειρία βίωσε, το Σάββατο, παραμονή Χριστουγέννων, ένας 9χρονος, στην Ποντοκώμη Κοζάνης. To μικρό αγόρι πήγαινε να συναντήσει τους φίλους του, για να ψάλλουν, μαζί, σε σπίτια του χωριού, τα κάλαντα, όταν, εντελώς απρόκλητα, δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο, που το άρπαξε από το πόδι, τραυματίζοντάς το στο πίσω μέρος του μηρού. Όπως γράφει το kozan.gr το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κοζάνης, εκεί όπου οι γιατροί φρόντισαν το τραύμα του και ευτυχώς, παρά το φόβο και την αγωνία που βίωσε ο μικρός, αποφεύχθησαν τα χειρότερα.

protothema

