Η πρώτη μεγάλη επένδυση Έλληνα εφοπλιστή στην Ελλάδα Το Who is who

O Πήτερ Λιβανός βάζει λεφτά για το 20% της Gastrade (πλωτός σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης) Με ένα σημαντικό deal κλείνει η χρονιά για τον κλάδο της ενέργειας στη χώρα μας. Ο εφοπλιστής, Πήτερ Λιβανός, μέσω της Gaslog Ltd, μπαίνει με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade.



Πρόκειται για μια συμφωνία, που αποτελεί στην ουσία την πρώτη μεγάλη επένδυση Έλληνα εφοπλιστή στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του συγκεκριμένου έργου, δεδομένου ότι η GasLog είναι εισηγμένη στο αμερικάνικο χρηματιστήριο. Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο, όπου η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από μεγάλες και διεθνούς εμβέλειας επενδύσεις, όπως η συγκεκριμένη. Το Who is who του Πήτερ Λιβανού Ο Πήτερ Λιβανός δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των εταιρειών του, Gaslog Ltd και Gaslog Partners. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν: Στόλο 27 πλοίων

Αξίας 3,6 δισ. δολαρίων Αναλυτικότερα, η Gaslog: Έχει τον 5ο σε αξία στόλο LNG στον κόσμο και

Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ελληνόκτητο

Έχει παραγγείλει 5 πλοία έως 180 χιλιάδων κυβικών

Έχει υπογράψει συμφωνίες με εταιρείες, όπως η Shell και η Total Η συμφωνία της πλευράς Λιβανού με την Gastrade αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά με τεχνογνωσία την κατασκευή του υπεράκτιου πλωτού σταθμού LNG, που αναπτύσσει η Gastrade στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.



Η ταυτότητα του project Ο Τερματικός σταθμός LNG Βορείου Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής εταιρείας ΔΕΠΑ, της Βουλγαρικής Bulgarian Energy Holding καθώς και άλλων μεγάλων διεθνών εταιρειών. Πρόκειται για έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζεται σταθερά από την Ελληνική και την Βουλγαρική Κυβέρνηση. Αναλυτικότερα: Εγκατάσταση: 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης

Αποθηκευτικοί χώροι: 170.000 κυβικά μέτρα

Δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου: 6,1 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο Δεδομένου ότι το έργο συνδυάζεται με τον αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), αλλά και με τον TAP, προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων νέων διεθνών προμηθευτών LNG, όπως οι Η.Π.Α., η Κύπρος, το Ισραήλ, αλλά και παραδοσιακών, όπως το Qatar, η Αίγυπτος, και η Αλγερία, αλλά και μεγάλων εταιρειών εμπορίας LNG. newsbeast

