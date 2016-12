Η οικογενειακή φωτογραφία του Μητσοτάκη για τα Χριστούγεννα

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Σταματίνα

Με μια οικογενειακή φωτογραφία στην οποία ποζάρουν όλα τα μέλη της οικογένειας ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Χριστούγεννα. Σε αυτή φαίνονται η συζυγός του Μαρέβα, και τα τρία τους παιδιά. Η μεγάλη του κόρη και ο γιος του σπουδάζουν στο εξωτερικό και οι γιορτές είναι μια καλή ευκαιρία για να συναντηθούν όλοι μαζί. Την φωτογραφία ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram. newsbeast

