Επισκέψεις του Μητροπολίτη Γρεβενών στο Γενικό Νοσοκομείο και το Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως (εικόνες)

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών επισκέφθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ όπου μοίρασε απλόχερα τις πατρικές του ευχές τόσο στο προσωπικό όσο και στους ασθενείς και τους συνοδούς τους.





Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε το Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, όπου ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στους ηλικιωμένους και παρακάθισε στο γιορταστικό τους τραπέζι δίνοντας χαρά σε όλους.

imgre

This entry was posted on Δευτέρα, Δεκέμβριος 26th, 2016 at 19:08 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.