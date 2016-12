Δύο σπιτικά γιατροσόφια για το κρυολόγημα

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Μέλι, βότανα και σούπες συγκατελέγονται στις πρώτες βοήθειες που παίρνουμε οι ίδιοι ή δίνουμε στα παιδιά μας για να ανακουφιστούν από τον πόνο, το βήχα και τον πυρετό. Αν δε θέλετε πάντως να καταφύγετε αμέσως στα φάρμακα και τα σιρόπια, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικά γιατροσόφια τα οποία έχουν επιστημονική βάση και είναι πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος.



Δείτε δύο από τα πιο γνωστά… -Το φασκόμηλο περιέχει πολλά βιοενεργά συστατικά, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι ασκούν ευεργετική δράση σε περιπτώσεις κρυολογήματος, λαρυγγίτιδας και φαρυγγίτιδας. Δεν συνιστάται όμως η κατανάλωσή του κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό. -Το σκόρδο, επίσης, βοηθά στην αποβολή της βλέννας, ενώ είναι επίσης γνωστό αντιικό, αντιβακτηριακό και αντιοξειδωτικό τρόφιμο.

baby

This entry was posted on Δευτέρα, Δεκέμβριος 26th, 2016 at 11:24 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ, ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.