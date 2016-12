Γρεβενά: Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας (εικόνες)

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Με μεγάλη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε η Γέννηση του Σωτήρος Χριστού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας όπου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε και προεξήρχε του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.



Ο Σεβασμιώτατος, χοροστάτησε και στη δεύτερη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε στις 9.00 π.μ. – 11.00 π.μ., και στην οποία συμμετείχαν πολλές οικογένειες και πολλοί νέοι. Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου συγκίνησε και χαροποίησε ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη μας ο οποίος ευχήθηκε ο σημερινός εκκλησιασμός να γίνει η αρχή μιας νέας πνευματικής πορείας για όλους μας.



imgre

