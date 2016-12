Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί αριθμοί του 2016- Οι 16 αριθμοί που περιγράφουν τη χρονιά που πέρασε

Δεκέμβριος 26th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η ανασκόπηση του 2016 με τη γλώσσα των αριθμών Μια πρωτότυπη ανασκόπηση του 2016, αποκλειστικά με τη γλώσσα των αριθμών που καταγράφουν τέλεια το 2016.



Όπως σημειώνεται, το 2016 «μωρά γεννήθηκαν, συμφωνίες ειρήνης υπεγράφησαν, κι ένας αριθμός ανθρώπων έθεσαν υποψηφιότητα για προεδρίες». Δείτε αναλυτικά την ανασκόπηση του 2016 όπως αποτυπώνεται αριθμητικά: Αριθμός συνεχιζόμενων παγκοσμίων συγκρούσεων: 28

Αριθμός συμφωνιών ειρήνης που υπεγράφησαν: 1

Αριθμός ψήφων που μετρήθηκαν στις αμερικανικές εκλογές: 126 εκατ.

Αριθμός ανθρώπων που εγράφησαν στην αρμόδια ομοσπονδιακή επιτροπή για να θέσουν προεδρική υποψηφιότητα: 1.788

Αριθμός γλωσσών σε όλο τον κόσμο: 2.465

Αριθμός νέων λέξεων που προστέθηκαν στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης: 843

Αριθμός ειδών που απειλούνται άμεσα από εξαφάνιση: 18

Είδη ποριστικής κληρονομιάς -όπως παραδόσεις, τελετουργίες και είδη τέχνης, που βρίσκονται σε επείγουσα ανάγκη διαφύλαξης: 4

Αριθμός ηγετών κρατών που είναι γυναίκες: 16

Αριθμός γυναικών στη λίστα των 500 CEO του Fortune: 24

Αριθμός θανάτων προσφύγων: 7.100

Αριθμός προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσμο: 21,3 εκατομμύρια

Αριθμός γεννήσεων μωρών: 147.183.065

Αριθμός νέων άστρων στον γαλαξία μας: 7

Ο ετήσιος μισθός του Κριστιάνο Ρονάλντο, του πιο καλοπληρωμένου αθλητή στον κόσμο: 88 εκατ. δολάρια

Το ΑΕΠ του 2015 του Τουβαλού, του μικρότερου στον κόσμο: 33 εκατ. δολάρια

newsbeast

