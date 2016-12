Tι να φορέσεις στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Με έμπνευση και φαντασία είναι σίγουρο ότι η εμφάνισή σας τις φετινές γιορτές θα ξεχωρίσει. Το 2016 ήταν μια χρονιά γεμάτη νέες τάσεις που ήρθαν για να μείνουν.



Με συνδυασμούς που ξέφευγαν από τα κλασικά πρότυπα κομψότητας. Η φινέτσα, το στιλ, η πρωτοτυπία δεν κρύβεται στο ιδιαίτερο κομμάτι που θα βάλετε στο φετινό ρεβεγιόν. Αλλά στο πώς θα το συνδυάσετε και πώς θα το υποστηρίξετε. Πόσες φορές δεν έχουμε δει υπερβολές και στιλιστικά ατοπήματα στις γιορτινές εμφανίσεις που κατέληξαν όχι μόνο κομψές και μοδάτες να μην είναι, αλλά και καθόλου αντιπροσωπευτικές της δυναμικής του γούστου και του σώματός σας. Κάθε ηλικία στη ζωή μιας γυναίκας είναι ξεχωριστή και μοναδική. Αλλιώς θα ντυθεί στην δεκαετία των 20, αλλιώς μετά τα 40 της χρόνια. Κοινός γνώμονας όλων των χρόνων της ζωής της ένας: να είναι σικάτη, να νιώθει καλά με τον εαυτό της, να αναδείξει το σωματότυπό της και να κλέψει τα βλέμματα με την επιλογή της. Η Ελληνοαμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας, Πάμελα Σιέτος προτείνει στην ΒΟVARY επιλογές που μπορούν να φορεθούν στα 20, στα 30, στα 40 και στα 50 της χρόνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Τα ρούχα που σας ταιριάζουν μπορεί να τα έχετε ήδη στην γκαρνταρόμπα της και να μην χρειαστεί να κάνετε μια νέα αγορά. Μην ξεχνάτε ότι αξεσουάρ ή το μακιγιάζ και τα μαλλιά σας μπορούν να απογειώσουν την εμφάνισή σας. Η σχεδιάστρια με ένα σκίτσο αποτυπώνει ποιες τάσεις θα μπορούσαν να φορεθούν στο φετινό ρεβεγιόν και να σας κάνουν να εντυπωσιάσετε. Τι μας προτείνει η σχεδιάστρια για την δεκαετία των 20: Μια επιλογή είναι το (μικρό μαύρο φόρεμα). Ωστόσο την φετινή χρονιά μπορείτε να ξεφύγετε από αυτή την επιλογή επιλέγοντας ένα φόρεμα σε πιο έντονο χρώμα. Μπορείτε να το συνδυάσετε με ψηλές βελούδινες μπότες πάνω από το γόνατο που είναι τον φετινό χειμώνα ή με τις αγαπημένες σας ψηλοτάκουνες γόβες. Μεταλλικές αποχρώσεις. Μια stylish επιλογή για τις φετινές γιορτές. Επιλέξτε ένα ρούχο με λιτή γραμμή και συνδυάστε το με 90μίνιμαλ αξεσουάρ. Το σατέν ως ύφασμα θα ήταν και αυτό μια πολύ όμορφη επιλογή. Είναι διαχρονικό και κολακεύει τους περισσότερους σωματότυπους. Προτείνω ανεπιφύλακτα ένα ρούχο σε ματ σατέν. Στην δεκαετία των 20 είναι εύκολο να φορέσετε ο,τιδήποτε σας αρέσει γιατί η ηλικία σας είναι τέτοια που μπορεί να «συγχωρέσει» ακόμα και μια στιλιστική υπερβολή. Απλά προσέξτε το αποτέλεσμα να μπορείτε να το υποστηρίξετε με το γενικότερο στιλ σας. Μην φορέσετε κάτι απλά για να το φορέσετε γιατί αυτό πάντα φαίνεται. Τι μας προτείνει η σχεδιάστρια για την δεκαετία των 30: Λένε ότι τα 30 είναι τα «νέα 20». Οι στιλιστικές επιλογές εδώ δεν διαφέρουν πάρα πολύ από την δεκαετία των 20. Ωστόσο σε αυτή τη φάση της ζωής σας οφείλετε να μαθαίνετε σιγά σιγά τι είναι αυτό που σας κολακεύει περισσότερο. Δεν είναι τόσο κομψό να ντυθείτε όπως θα ντυνόταν μια έφηβη, αλλά ούτε και σωστό να νιώθετε ότι τώρα που μεγαλώνετε το στιλ σας θα πρέπει να δείχνει «σοβαρό». Τολμήστε να κάνετε την διαφορά. Φέτος η μόδα προστάζει παγιέτα, βελούδο, σατέν, υφάσματα σε μεταλλικές αποχρώσεις. Μπορείτε πχ να συνδυάσετε μια miniskirt με παγιέτες και ένα μίνιμαλ croptop. Το slip dress είναι και αυτό ψηλά στις προτιμήσεις τις φετινές γιορτές. Συνδυάστε το με ένα γούνινο πανωφόρι και ένα εντυπωσιακό κόσμημα. Τολμήστε την δαντέλα. Ένα δαντελένιο τοπ μπορεί να κάνει την διαφορά αν συνδυαστεί με ένα δερμάτινο jacket.



Tι μας προτείνει η σχεδιάστρια για την δεκαετία των 40: Εδώ η μόδα προστάζει επιλογές που θα αναδείξουν την «ήρεμη δύναμή σας». Χωρίς υπερβολές μπορείτε να ξεχωρίσετε. Το αρχοντικό βελούδο είναι η πιο επιλογή του φετινού χειμώνα. Θα το βρείτε σε πολλές αποχρώσεις και σε πολλά πατρόν. Ένα βελούδινο σακάκι μπορεί να «στολίσει» κατευθείαν ένα basic look. Μπορεί να εντυπωσιάσει ακόμα και ένα ανδροζιν look με ένα βελούδινο κοστούμι. Εδώ βλέπουμε και την κλασική επιλογή ενός φορέματος σε ίσια γραμμή. Την διαφορά εδώ θα κάνει ένα κόσμημα. Κάντε τη διαφορά και επιλέξτε το σε λευκό, που είναι τον φετινό χειμώνα. Τι μας προτείνει η σχεδιάστρια για την δεκαετία των 50: Ένα φόρεμα σε λιτή γραμμή είναι πάντα μια ασφαλής επιλογή. Ωστόσο το πανωφόρι σας είναι αυτό που μπορεί να κάνει την διαφορά. Η παγιέτα είναι αλλά πρέπει να προσέξετε πώς θα την συνδυάσετε για να μην είναι το αποτέλεσμα υπερβολικό. Δεν χάνει το παιχνιδιάρικο ύφος της με ό,τι κι αν συνδυαστεί. Για σοφιστικέ αλλά και μοντέρνο στιλ θα πρότεινα μια φούστα με παγιέτα και ένα πουκάμισο. Ακόμα και ένα τοπ με παγιέτα συνδυασμένο με μια παντελόνα είναι ταιριαστό για την εμφάνισή σας αυτή τη δεκαετία της ζωής σας. Λίγα λόγια για την σχεδιάστρια: Η Πάμελα Σιέτος γενννήθηκε στην Αμερική και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το «μικρόβιο» της σχεδίασης ρούχων υψηλής ραπτικής μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά στην οικογένειά της και αναπτύχθηκε από πολύ μικρή ηλικία. Οι δημιουργίες της έχουν περάσει από την πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του 2012 και έχει βραβευτεί ως “Trend Setter” στο Νew Designer Award. Το 2013 δημιούργησε τη δική της, προσωπική συλλογή ρούχων. Το 2014 τα σχέδιά της κοσμούσαν σελίδες της αγγλικής Vogue. bovary

