6 τιπς για να μην φουσκώσεις στο γιορτινό τραπέζι

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Γιορτινά καλέσματα με εδέσματα και πλούσιες γεύσεις- Πάρε τα μέτρα σου από το πρωί!



Αφθονο αλκοόλ να ρέει στα ποτήρια, γλυκά με ιδιαίτερη εμφάνιση, πιάτα που γεμίζουν και ξαναγεμίζουν. Και ξαφνικά… τα ρούχα αρχίζουν να σε σφίγγουν και νιώθεις σαν να έχεις καταπιεί όλο τον αέρα που υπάρχει γύρω σου. Την ώρα που αυτό σου συμβαίνει θα ήθελες να είχες φορέσει κάτι φαρδύτερο μέχρι το πρήξιμο να υποχωρήσει, θα ήθελες απλά η κοιλιά σου -σαν μπαλόνι- να ξεφουσκώσει. Αν ξέρεις ότι θα βρεθείς σε κάποιο κάλεσμα, μην στερηθείς τίποτα και απόλαυσε την στιγμή. Υπάρχουν τρόποι να αποφύγεις το ενοχλητικό φούσκωμα που μπορεί να σε κάνει να μετανιώνεις που το ‘ριξες έξω και δεν αντιστάθηκες στις λιχουδιές.



Πάρε τα μέτρα σου από το πρωί! 1) Ξεκίνα την μέρα σου με αποτοξίνωση: Ζεστό νερό και λεμόνι. Ενεργοποίησε το πεπτικό σου σύστημα και «προετοίμασέ» το για το βράδυ! Μπορείς να προσθέσεις ακόμα κανέλα (έχεις αντιφλεγμονώδη δράση). 2) Νερό: Καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και όσο θα είσαι στο τραπέζι μην ξεχνάς να πίνεις νερό. To νερό προλαμβάνει σημαντικά το φούσκωμα. Απόφυγε να πιεις αναψυκτικά και συμπυκνωμένους χυμούς που έχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης. 3) Απόφυγε τα γαλακτοκομικά: Πολλές φορές, μετά την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλακτος, τυριού, γιαουρτιού) παρατηρείται μια αίσθηση φουσκώματος. Μπορείς εκείνη την ημέρα να αποφύγεις τέτοιου είδους τροφές που μπορεί να σε επηρεάσουν. 4) Μην το παρακάνεις με το αλάτι: Είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει κατακράτηση και το φούσκωμα είναι αναπόφευκτο. Να θυμάσαι: καλύτερα πιπέρι στο φαγητό παρά αλάτι! 5) Μάσα την τροφή πιο αργά: Όταν τρως πολύ γρήγορα είναι πολύ πιθανό να προκληθεί φούσκωμα. Μάσα πιο αργά την τροφή και θα δεις διαφορά. 6) Φάε «έξυπνα»: Πολλά φαγητά λόγω της σύστασής τους – ακόμα κι αν είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα- προκαλούν αναπόφευκτα φούσκωμα. Μπορείς κάλλιστα να τις αποφύγεις.



