Τα Χριστούγεννα στις 4 γωνιές του πλανήτη μέσα από 25 φωτογραφικά κλικ

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Στολίδια, πολύχρωμα λαμπιόνια, μπάλες, τεράστια χριστουγεννιάτικα δένδρα, παιχνίδια και Αγιοι Βασίληδες γέμισαν τις πόλεις και τις πρωτεύουσες του κόσμου. Στολίδια, πολύχρωμα λαμπιόνια, μπάλες, τεράστια χριστουγεννιάτικα δένδρα, παιχνίδια και Αγιοι Βασίληδες γέμισαν τις πόλεις και τις πρωτεύουσες του κόσμου. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ και κάνουν τους ανθρώπους να νιώσουν τη μαγεία των γιορτών. Ξορκίζοντας το «κακό», το πνεύμα το Χριστουγέννων «φωλιάζει» για τα καλά σε πλατείες και δρόμους, με μελωδίες να ηχούν στα αυτιά και εικόνες γεμάτες χρυσόσκονη να παιχνιδίζουν στα μάτια. Πόλεις του κόσμου «φόρεσαν τα καλά τους» και με τον δικό τους μοναδικό τρόπο περιμένουν τα Χριστούγεννα και φυσικά την Πρωτοχρονιά. Αλλού είναι χειμώνας και κάνει κρύο, αλλού έχει καλοκαίρι και κάνει ζέστη, αλλού στολίζουν θεόρατα δένδρα και άλλου… καράβι! Φωτογραφίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, μας ταξιδεύουν έστω και νοερά στο παραμύθι των Χριστουγέννων, γεμίζοντας μας με ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον.



Γαλλία Η φωταγωγημένη Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων Βέλγιο Ολλανδία Φινλανδία  Ουγγαρία Ρωσία Στην παγωμένη Μόσχα «μύρισε» Χριστούγεννα Ελλάδα ΗΠΑ Το απόλυτα εντυπωσιακό δένδρο του Κέντρου Ροκφέλερ Το στολίδι της Wall Street Ντίτζιταλ χριστουγεννιάτικο δένδρο στην Τάιμς Σκουέρ Βραζιλία Από την φωταγώγηση του βραζιλιάνικου δένδρου Ιαπωνία Φιλιππίνες Σιγκαπούρη Βόλτα στα φωτάκια του «Universal Journey» στα στούντιο της Universal Αυστραλία Χριστούγεννα κάτω από τον καυτό ήλιο με μαγιό

Φωτογραφίες: Associated Press Φωτογραφίες, Ελλάδα: SOOC iefimerida

