Σώοι και οι 153 σκιέρ που εγκλωβίστηκαν σε τελεφερίκ στις ιταλικές Αλπεις (video)

Πάνω από 150 σκιέρ, που είχαν εκλωβιστεί επί ώρες σε τελεφερίκ στις ιταλικές Άλπεις, διασώθηκαν όλοι, ανακοίνωσαν οι αρχές. ΟΙ 153 σκιέρ είχαν παγιδευθεί επί επτά ολόκληρες ώρες σε ύψος 2.500 χιλιάδων μέτρων σε τελεφερίκ στις πλαγιές του χιονοδρομικού κέντρου Τσερβίνια στην κοιλάδα της Αόστης, κοντά στα γαλλο-ιταλικά σύνορα κι η επιχείρηση διάσωσης έληξε λίγο πριν τα μεσάνυκτα, χωρίς να αναφερθούν περιπτώσεις υποθερμίας. «Ευτυχώς ο αέρας δεν ήταν τόσο παγωμένος… όλα είναι υπό έλεγχο», δήλωσε ο Αντριάνο Φάβρε, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης.

Bίντεο: La Repubblica Οι σκιέρ είχαν εγκλωβιστεί στις καμπίνες των τελεφερίκ από τις 15:30 τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδας). Ο άνεμος έπνεε χθες με ταχύτητες έως και «150 χιλιομέτρων την ώρα» στον ορεινό όγκο, προκαλώντας χωρίς αμφιβολία τη βλάβη στην υποδομή του τελεφερίκ, κατά τον Φαβρ. Περίπου 150 στελέχη των υπηρεσιώνιταλι διάσωσης προσπαθούσαν για ώρες να σώσουν τους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί ανάμεσα σε δύο σταθμούς του χιονοδρομικού κέντρου, τον Plan Maison (σε υψόμετρο 2.550 μέτρων) και τον Cime Bianche Laghi (σε υψόμετρο 2.800 μέτρων).

