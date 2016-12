Συνετρίβη ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος με 92 επιβαίνοντες!

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Στη Μαύρη Θάλασσα, σε σημείο ανοικτά του Σότσι, θεωρεί η Μόσχα ότι συνετρίβη αεροσκάφος Tupolev 154 τουρωσικού υπουργείου Άμυνας με 92 επιβαίνοντες το οποίο κατευθυνόταν στη Συρία. Το αεροσκάφος μετέφερε στη Συρία στρατιωτικό προσωπικό, μεταξύ τους στρατιωτική χορωδία και το μπαλέτο του διάσημου στρατιωτικού Αλεξάντροφ Ανσάμπλ, που θα πήγαινε στη βάση του Χμεϊμίμ (Λαττάκεια). Πήγαιναν στη Συρία για χριστουγεννιάτικους και πρωτοχρονιάτικους εορτασμούς στη βάση. Οι πρώτες εκτιμήσεις θεωρούν απίθανη την ύπαρξη επιζώντων. Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, έχουν εντοπιστεί συντρίμμια που πιστεύεται ότι προέρχονται από το αεροσκάφος, όπως και μία σορός στη θάλασσα. Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ τα ξημερώματα της Κυριακής των Χριστουγέννων και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλείται το Interfax δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.



Η σορός, όπως μεταδίδει το Russia Today, βρέθηκε περίπου 6 χλμ ανοικτά του Σότσι. Τα συντρίμμια βρέθηκαν σε βάθος περίπου 50-70 μέτρων. Τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι πρώτες αναφορές στα ρωσικά ΜΜΕ μιλούν για ενδεχόμενη βλάβη ή για ανθρώπινο λάθος. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως το Κρεμλίνο ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα με αεροσκάφος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Τη Δευτέρα, αεροσκάφος με 39 επιβαίνοντες είχε συντριβεί στη Σιβηρία κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης, με όλους τους επιβαίνοντες να επιζούν (αν και ορισμένοι με σοβαρούς τραυματισμούς).



Γλίτωσε από την αεροπορική τραγωδία στη Ρωσία χάρη στον νεογέννητο γιο του Ένας απ’ τους τραγουδιστές του συνόλου Αλεξαντρόφ του ρωσικού στρατού, ο σολίστ Βαντίμ Ανανίεφ, απέφυγε το μοιραίο γιατί αναγκάστηκε να μείνει στο σπίτι του για να βοηθήσει τη λεχώνα γυναίκα του, που μόλις έφερε στον κόσμο το γιο τους. Πατέρας τριών παιδιών πλέον ο Ανανίεφ δήλωσε με ανάμεικτα συναισθήματα στη ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda: «Οι συνάδελφοί μου κι οι φίλοι μου ήταν σ’ αυτή την πτήση, ολόκληρη η χορωδία, κάπου 50 άτομα, μουσικοί που παίζουν μπαγιάν και μπαλαλάικα. Ήταν να δώσουν μόνον μια συναυλία και να επιστρέψουν. Δεν ξέρω τι να πω, ελπίζω το καλύτερο. Εγώ δεν πήγα λόγω οικογενειακής υπόθεσης. Μόλις ήρθε στον κόσμο ο γιος μου, είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας κι έμεινα στο σπίτι για να βοηθήσω τη γυναίκα μου.» δολ

