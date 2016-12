Πόσες θερμίδες έχει το γιορτινό τραπέζι;

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Αν θέλετε να περάσετε τις γιορτές χωρίς να τσακωθείτε με τη ζυγαριά σας στη συνέχεια, δείτε τι πρέπει να έχετε υπόψη πριν «βουτήξετε» στα εορταστικά τραπέζια των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τη Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Βασιλική Βαγιώτα. «Πόσες θερμίδες να έχει άραγε το γιορτινό τραπέζι;». Μπορεί να είναι πλούσιο σε νοστιμιά και γεύση, το καταλαβαίνει κάποιος ακόμα καλύτερα όταν έχει νηστέψει, όμως είναι πλούσιο και σε θερμίδες. Για να μην έχετε τύψεις λοιπόν από τώρα, δείτε πώς να το διαχειριστείτε, γνωρίζοντας τις θερμίδες του.



Γαλοπούλα: Έχει λιγότερο λίπος από άλλα είδη κρεάτων, αλλά η ποσότητα και η γέμιση είναι αυτά που ευθύνονται στην αυξημένη θερμιδική απόδοσή της. Μία μερίδα λοιπόν γαλοπούλας μαζί με τη γέμιση μπορεί να φτάσει τις 650 θερμίδες! Βασιλόπιτα: Κάθε μέρος στη Ελλάδα κάνει διαφορετικές βασιλόπιτες είτε σε μορφή κέικ είτε σε μορφή τυρόπιτας. Ένα μέτριο κομμάτι της ως κέικ αποδίδει 370 θερμίδες και 1 μεσαίο κομμάτι ως τυρόπιτα αποδίδει 340 θερμίδες. Κάστανα: Τα κάστανα που βρίσκονται συνήθως στη γέμιση μπορούν να αγγίξουν τις 100 θερμίδες (4 μεγάλα). Δεν λείπουν από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά χρειάζονται προσοχή, καθώς οι θερμίδες τους μπορεί να φτάνουν τις 350 ανά μερίδα Πατάτες φούρνου: Οι πατάτες δεν γίνεται να λείπουν από το τραπέζι κι άλλωστε πάντα πρέπει να συνδυάζουμε την πρωτεΐνη (γαλοπούλα), με τον υδατάνθρακα (πατάτες) σε κάθε πλήρες γεύμα μας που είναι συνήθως το μεσημεριανό. Μία μερίδα λοιπόν πατάτες (γύρω στα 180γρ) με λίγο λάδι αποδίδουν 300–350 θερμίδες. Σαλάτα: Μην ξεχάσετε να βάλετε και σαλάτα στο πιάτο σας, γιατί αυτή θα σας βοηθήσει να χορτάσετε περισσότερο, ώστε να μην «τσιμπήσετε» παραπάνω στη συνέχεια. Σε περίπτωση που έχει διάφορα ντρέσινγκ ή σος μπορεί να φτάσει και τις200 θερμίδες διαφορετικά αν έχει μόνο ελαιόλαδο, οι θερμίδες κυμαίνονται από 150-200. Αναψυκτικά με ζάχαρη: 1 κουτάκι (330ml) αποδίδει γύρω στις 140 θερμίδεςγι’αυτό προτιμήστε τα light. Πιείτε το κρασί σας, αλλά φροντίστε να μην ξεπεράσετε τα 1-2 ποτήρια Κρασί: 1 ποτήρι κόκκινο κρασί έχει 100 θερμίδες και 1 ποτήρι λευκό κρασί έχει 80 θερμίδες. Άλλα αλκοολούχα ποτά: 1 ποτήρι βότκα αποδίδει 185 θερμίδες, ενώ 1 ποτήρι ουίσκι σκέτο θα σας δώσει 160 θερμίδες. Μία μπύρα γύρω στα 330 ml αποδίδει 150 θερμίδες και περιέχει και το λιγότερο αλκοόλ από τα άλλα ποτά. Για τους λάτρεις της σαμπάνιας το 1 ποτήρι έχει 150 θερμίδες. Γλυκά: Ένας κουραμπιές έχει 170 θερμίδες, ένα μελομακάρονο 150 και μία δίπλα γύρω στις 100 θερμίδες. Μπορεί να μάθαμε λοιπόν τις θερμίδες του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταπιεστούμε! Απλώς να είμαστε προσεκτικοίκαι όσον αφορά το φαγητό και όσον αφορά το ποτό. Καλό είναι να μην φτάσετε σε σημείο να «φουσκώσετε» τελείως για να σταματήσετε. Φροντίστε, όμως, να χορτάσετε και να το ευχαριστηθείτε. Καλές γιορτές σε όλους! Βασιλική Βαγιώτα

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr

Τηλ.: 6979739735

FB Page: Διαιτολόγος Διατροφολόγος Βασιλική Βαγιώτα – Dietitian Nutritionist

e-mail: vaso_vag@hotmail.com



