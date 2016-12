Πτολεμαΐδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός σε ορυχείο της ΔΕΗ

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ενας άνδρας βρέθηκε νεκρός την Κυριακή, σε εργοτάξιο, στο ορυχείοΝοτίου Πεδίου της ΔΕΗ, στην Πτολεμαΐδα.



Ηδη διενεργείται νεκροψία για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 45χρονου άνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ, δεν φαίνεται πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

