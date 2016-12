Πίεση αίματος: Προσοχή στον κρύο καιρό – Τι πρέπει να ξέρετε

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Σταματίνα

Η πίεση του αίματος είναι γενικά υψηλότερη τον χειμώνα και χαμηλότερη το καλοκαίρι. Οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τα αιμοφόρα αγγεία να συστέλλονται, γεγονός που αυξάνει την αρτηριακή πίεση, επειδή απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προκειμένου η ίδια ποσότητα αίματος να διέλθει από μικρότερης διαμέτρου δίοδο (φλέβες και αρτηρίες). Εκτός από το κρύο, η πίεση του αίματος μπορεί επίσης να επηρεαστεί από μια ξαφνική αλλαγή στον καιρό, όπως μια ξαφνική καταιγίδα. Το σώμα σας -και τα αιμοφόρα αγγεία- μπορεί να αντιδράσει σε απότομες αλλαγές στην υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, τη συννεφιά και τον άνεμο με τον ίδιο τρόπο που αντιδράει στο κρύο. Αυτές οι μεταβολές στην πίεση του αίματος που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες είναι πιο συχνές σε άτομα ηλικίας 65 ετών και πάνω. Άλλες αιτίες της εποχιακής υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση) περιλαμβάνουν την αύξηση του σωματικού βάρους και τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα, που παρατηρείται στους περισσότερους ανθρώπους το χειμώνα. Αν έχετε ήδη υπέρταση, συνεχίστε να παρακολουθείτε τις μετρήσεις της αρτηριακής σας πίεσης, καθώς αλλάζει ο καιρός και οι εποχές και μιλήστε με το γιατρό σας. Εκείνος μπορεί να συστήσει κάποια αλλαγή στη δοσολογία του φαρμάκου που ενδεχομένως παίρνετε για την πίεση ή να σας καθοδηγήσει προς μία εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε ποτέ αλλαγές στα φάρμακά σας χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το γιατρό σας. mayoclinic

