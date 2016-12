Η 1η «γουρνοχαρά» του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών (Φωτογραφίες & ΒΙΝΤΕΟ)

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης



Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους δεκάδες Αμυγδαλιώτες, φίλοι του Συλλόγου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κώστας Μπουρέλας,

ενώ για μια ακόμη φορά ήταν βροντερό το παρόν της νεολαίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της εκδήλωσης ήταν η μεγάλη εθελοντική συμμετοχή των νέων του χωριού στην προετοιμασία – διοργάνωση της εκδήλωσης και το μοναδικό κέφι που κράτησε μέχρι το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.



Περισσότερα εδώ



Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Αργύριος Γ. Καραλιόλιος Νικόλαος Α. Δεινόπαπας

