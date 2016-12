Εποχική γρίπη: 6 μύθοι που μάλλον σας κάνουν να αρρωσταίνετε πιο συχνά

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Σταματίνα

Καθώς η περίοδος της εποχικής γρίπης φτάνει στην κορύφωσή της και γίνεται όλο και πιο σοβαρή, είναι σημαντικό όλοι οι άνθρωποι να εφαρμόζουν πρακτικές καλής υγιεινής και να γνωρίζουν ακριβώς τι ισχύει και τι όχι, αναφορικά με τη γρίπη. Για να καταπολεμήσετε την εποχική γρίπη, είναι απαραίτητο να ξεδιαλύνετε στο μυαλό σας ορισμένους “μύθους” που κυκλοφορούν σχετικά με τον ιό της γρίπης, οι οποίοι πιθανότατα σας κάνουν να ασθενείτε τακτικότερα και με πιο έντονα συμπτώματα. Μύθος #1: Τα αντιβιοτικά μπορούν να θεραπεύσουν τη γρίπη ΛΑΘΟΣ: Τα αντιβιοτικά είναι φάρμακα για την αγωγή βακτηριακών και όχι ιογενών λοιμώξεων. Η γρίπη είναι ένας ιός και δεν ανταποκρίνεται σε καμία αντιβιοτική θεραπεία. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία επίδραση σε οποιοδήποτε είδος γρίπης και, αντιθέτως, μπορεί να οδηγήσουν τους ασθενείς σε μια δευτερεύουσα βακτηριακή λοίμωξη, αν λαμβάνονται χωρίς λόγο. Ωστόσο, αν πράγματι υπάρχει δευτερεύουσα μόλυνση στους πνεύμονες (ένα πολύ σύνηθες σενάριο), τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Μύθος #2: Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να σας κολλήσει τη γρίπη ΛΑΘΟΣ και, μάλιστα μεγάλο: Τα ενέσιμα εμβόλια αναπτύσσονται από απενεργοποιημένο ιό της γρίπης, ο οποίος δεν είναι βιολογικά ικανός να προκαλέσει μόλυνση. Ορισμένα ενέσιμα εμβόλια δεν προέρχονται από τον ιό αλλά από ανασυνδυασμένες προηγούμενες εκδόσεις του αντιγριπικού εμβολίου. Ωστόσο, είναι πιθανό κάποιος να εκδηλώσει ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή παρενέργειες στο ίδιο το εμβόλιο. Τα συμπτώματα των παρενεργειών από το εμβόλιο μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στους μυς και στο σώμα και χαμηλό πυρετό, που διαρκεί μόνο 1-2 ημέρες. Αυτές οι παρενέργειες του εμβολίου παρατηρούνται και με άλλους τύπους εμβολίων. Ως εκ τούτου, η λανθασμένη αντίληψη πίσω από τον μύθο αυτό υπάρχει -και δυστυχώς διαδίδεται τα τελευταία χρόνια- επειδή αυτά τα συμπτώματα, που εμφανίζονται ως παρενέργειες στο εμβόλιο για την εποχική γρίπη, κάνουν κάποιους να πιστεύουν πως εκείνοι οι άνθρωποι που λαμβάνουν το εμβόλιο, αρρωσταίνουν και μεταδίδουν τον ιό της γρίπης. Αυτό, φυσικά, δεν ισχύει! Μύθος #3: Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να εμβολιαστούν ΛΑΘΟΣ: Κάποιες έγκυες γυναίκες ανησυχούν πως το εμβόλιο για την εποχική γρίπη θα μπορούσε να τους κολλήσει τον ιό, ή πως τα συντηρητικά στο εμβόλιο μπορεί να βλάψουν το έμβρυο στην μήτρα τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το εμβόλιο της γρίπης μεταδίδει στην μητέρα τον ιό της γρίπης, ή ότι να βλάπτει με οποιοδήποτε τρόπο το έμβρυο. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι γιατροί συνιστούν τον εμβολιασμό της εγκύου γυναίκας ως μια επιπλέον προστασία για το μωρό μετά τη γέννησή του, επειδή το παιδί θα μεταφέρει τα μητρικά αντισώματα κατά της γρίπης για μέχρι και τους έξι πρώτους μήνες της ζωής του. Μύθος #4: Αν κολλήσετε τη γρίπη, δεν χρειάζεται να κάνετε το εμβόλιο ΙΣΩΣ: Είναι γνωστό ότι χρειάζεστε ένα νέο εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο, επειδή τα στελέχη του ιού μεταλλάσσονται και άρα η προστασία που σας παρέχει το κάθε εμβόλιο εξασθενίζει σταδιακά. Αν κολλήσατε ήδη τη γρίπη, τότε το εμβόλιο είναι περιττό και δεν είναι απαραίτητο. Προσοχή όμως: θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι αυτό που περάσατε ήταν όντως γρίπη και όχι κάποιο απλό κρυολόγημα ή κάποια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται με εξέταση αίματος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου γρίπης, περισσότερα από ένα στελέχη του ιούς θα “κυκλοφορήσουν”. Η μόλυνση από ένα στέλεχος της γρίπης δεν θα παρέχει στο άτομο προστασία έναντι των άλλων στελεχών. Ως εκ τούτου, οι γιατροί συνιστούν τον εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης, ακόμη και σε εκείνους που κόλλησαν ήδη τη γρίπη. Μύθος #5: Ο κρύος καιρός προκαλεί τη γρίπη ΛΑΘΟΣ: Μπορεί να φαίνεται σαν να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της εποχής της γρίπης και των μηνών με χαμηλή θερμοκρασία (χειμώνας), αλλά δεν υπάρχει καμία συσχέτιση. Η εποχική γρίπη έχει μια περιοδικότητα που έχει να κάνει περισσότερο με τον κύκλο του ιού. Η πτώση της βαρομετρικής πίεσης μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ιογενή λοίμωξη πιο πιθανή, αλλά κανείς δεν είναι απόλυτα βέβαιος ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό. Η μετάδοση του ιού της γρίπης είναι αυτή που προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης. Ο κρύος καιρός δεν συνδέεται άμεσα με τις λοιμώξεις από εποχική γρίπη. Ωστόσο, ο κρύος καιρός οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα να περνούν οι άνθρωποι περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, όπου βρίσκονται σε κοντινή επαφή με άλλους ανθρώπους και άρα η μετάδοση του ιού από άτομο σε άτομο του ιού είναι ευκολότερη. Μύθος #6: Ο ιός της γρίπης δεν είναι επικίνδυνος ΛΑΘΟΣ: Ο ιός της γρίπης είναι πολύ επικίνδυνος, προκαλώντας περισσότερους θανάτους κάθε χρόνο από τον ιό του AIDS. Δεν πρόκειται απλά για κάποια πιο βαριά μορφή κρυολογήματος. Μπορεί να οδηγήσει σε συμφόρηση και βήχα, πόνους στο σώμα και πυρετό. Μπορεί επίσης να καταστρέψει την επένδυση των πνευμόνων μόνιμα και να σας αφήσει με μια ισόβια αναπηρία. medicaldaily

