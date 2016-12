Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Μαραθώνος Μελίτων

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαραθώνος Μελίτων, ο οποίος εδώ και καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών μετά από επέμβαση στην καρδιά.



Την εκδημία του μητροπολίτη Μαραθώνος Μελίτωνος (κ.κ. Βασιλείου Καβατσικλή), βοηθού επισκόπου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ανακοίνωσε με θλίψη η Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο μακαριστός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 1946. Σπούδασε Θεολογία στο Θεολογικό Ινστιτούτο Αγίου Σεργίου Παρισίων. Από το 1962 μέχρι το 1986 υπηρέτησε στα Ιεροσόλυμα. Διάκονος χειροτονήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1964 και πρεσβύτερος το 1967. Υπηρέτησε ως ηγούμενος στη Γάζα από το 1981 μέχρι το 1986 και ως εφημέριος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών από το 1986 μέχρι το 1995. Στις 29 Ιανουαρίου 1995 χειροτονήθηκε τιτουλάριος επίσκοπος Μαραθώνος, βοηθός επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διετέλεσε πρωτοσύγκελος αυτής το διάστημα 1995 – 1998. Στις 10 Οκτωβρίου 2012 προήχθη σε τιτουλάριο μητροπολίτη.



Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ακαδημίας Πλάτωνος, προεξάρχοντος του μητροπολίτου Δωδώνης Χρυσοστόμου, ο οποίος και θα εκπροσωπήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

