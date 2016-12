Δημοσκόπηση MRB: Πρόωρες εκλογές «βλέπουν» 6 στους 10 Ελληνες πολίτες

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Πρόωρες εκλογές μέσα στο 2017 «βλέπουν» 6 στους 10 Ελληνες πολίτες, όπως προκύπτει από νέα δημοσκόπηση. Συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση που διενήργησε η MRB για λογαριασμό της κυριακάτικης εφημερίδας Real News, το 63% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες στη χώρα είναι πολύ πιθανό, εξαιτίας σύγκρουσης με τους δανειστές και κοινωνικής αναταραχής. Οσον αφορά το πώς αισθάνονται οι Ελληνες αυτή τη στιγμή, λίγο πριν μπει η νέα χρονιά, τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, λοιπόν, οι λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες είναι «ανησυχία» (σε ποσοστό 63,1%), «φόβος» (47,9%), «οργή» (29,7%) και «ντροπή» (24,3%).



Μάλιστα η απαισιοδοξία γίνεται εμφανής και από το ότι περίπου 8 στους 10 (ποσοστό 77%) πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τα σημερινά επίπεδα ζωής τους και το 2017. Οσον αφορά τα εθνικά θέματα, η αγωνία των πολιτών χτυπάει «κόκκινο», καθώς το 61,7% φοβάται ότι θα υπάρξει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο με την Τουρκία. Τέλος, ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 7 στους 10 νέους, ηλικίας 18-24 ετών, θα μετανάστευαν σε χώρα τους εξωτερικού, εάν τους δινόταν αυτή η ευκαιρία!

iefimerida

