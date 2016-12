Αυτές είναι οι 10 δουλειές με τα λιγότερα λεφτά στην Ελλάδα!

Δεκέμβριος 25th, 2016 by Σταματίνα

Το totallymoney.com, με μία μεγάλη βάση δεδομένων από όλο τον κόσμο, παρουσιάζει τα επαγγέλματα με τα λιγότερα λεφτά. Σε αυτό το site καταφεύγουν χιλιάδες επαγγελματίες που αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες. Όσοι διαθέτουν εξειδίκευση ή είναι τεχνίτες, και θέλουν να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές σε άλλες ώρες, καταφεύγουν στο totallymoney.com. Μέσα από μία μεγάλη βάση διασταυρωμένων δεδομένων, ο καθένας μας μπορεί να έχει εύκολα μία εικόνα για τις αποδοχές διάφορων επαγγελματιών σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Με διασταυρωμένα στοιχεία και τη βοήθεια αλγορίθμων, ο οποιοσδήποτε μπορεί να δει ποιές είναι οι απολαβές συναδέλφων του σε άλλες χώρες, και να συγκρίνει το κόστος ζωής στις συγκεκριμένες χώρες με το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Δείτε ποιά είναι τα 10 επαγγέλματα με τις πιο χαμηλές απολαβές. Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του totallymoney.com αφορούν τις ετήσιες απολαβές, και είναι σε στερλίνες.

– Χαμηλόβαθμος Αστυνομικός: 11.865 στερλίνες (σχεδόν 14.100 ευρώ)

– Μαραγκός: 11.492 στερλίνες (σχεδόν 13.600 ευρώ)

– Βοηθός οδοντίατρος: 11.301 στερλίνες (σχεδόν 13.400 ευρώ)

– Φυσιοθεραπευτής: 11.301 στερλίνες (σχεδόν 13.400 ευρώ)

– Ταξιδιωτικός πράκτορας: 10.994 στερλίνες (σχεδόν 13.000 ευρώ)

– Εργαζόμενος σε μπαρ: 10.503 στερλίνες (σχεδόν 12.500 ευρώ)

– Οδοκαθαριστής / Καθαριστής παραθύρων: 10.382 στερλίνες (σχεδόν 12.300 ευρώ)

– Οδηγός λεωφορείου: 8.064 στερλίνες (σχεδόν 9.600 ευρώ)

– Σερβιτόρος: 7.056 στερλίνες (σχεδόν 8.400 ευρώ)

– Δημοσιογράφος: 5.856 στερλίνες (σχεδόν 6.900 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το το totallymoney.com, τα 5 επαγγέλματα με τις καλύτερες απολαβές στην Ελλάδα: Οδοντίατρος, γιατρός, διευθυντής τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγ και φαρμακοποιός. Δείτε την πλήρη λίστα του totallymoney.com για την Ελλάδα (σημείωση: τα ποσά είναι σε στερλίνες). newsit

