Έζησαν μαζί 64 χρόνια, «έσβησαν» κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου ! – (εικόνες)

Η συγκινητική ιστορία αγάπης ενός ηλικιωμένου ζευγαριού



Το γύρο του κόσμου κάνει η φωτογραφία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από το Τενεσί των ΗΠΑ, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή σε ένα νοσοκομείο. Η 83χρονη Dolores Winstead και ο 88χρονος σύζυγός της Trent πέθαναν στο νοσοκομείο Saint Thomas West Hospital του Νάσβιλ πριν δύο εβδομάδες – λίγες μόνο μέρες προτού κλείσουν 64 χρόνια γάμου, σύμφωνα με την Daily Mail. Λίγο καιρό πριν φύγει το ζευγάρι από τη ζωή, η Dolores στεκόταν στο πλευρό του άρρωστου συζύγου της στο ίδιο νοσοκομείο, κρατώντας του σφιχτά το χέρι ενώ η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν. Τα νεφρά του κατέρρεαν, ενώ η θεραπεία που έκανε εξασθενούσε την καρδιά του, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αν και τα δύο της παιδιά όμως προσπαθούσαν να της μεταφέρουν όσο το δυνατό πιο ελεγχόμενα τα νέα για την κατάσταση της υγείας του πατέρα τους, η ηλικιωμένη καταλάβαινε ότι αυτή επιδεινωνόταν.



Επί δύο ημέρες στο νοσοκομείο, η Dolores, που κατά τα άλλα ήταν μία υγιής για την ηλικία της γυναίκα, φαινόταν να αισθάνεται καλά. Ωστόσο, το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου ξεκίνησε να παραπονιέται για πονοκεφάλους και να κάνει εμετό. Λίγη ώρα μετά, στο δωμάτιο του συζύγου της, η Dolores κάθισε σε μία καρέκλα, με το κεφάλι να γέρνει προς τα πίσω. Σύμφωνα με την κόρη της, αυτή δεν ήταν μία στάση που συνήθιζε να παίρνει όταν κοιμόταν και έτσι πήγε να δει τι συμβαίνει. Παρά τις προσπάθειές της η μητέρα της δεν ξύπνησε, είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό. Αμέσως οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο σύζυγός της δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί. «Απλά ζητήστε από το Θεό να την ξυπνήσει» είπε ο 88χρονος όταν τον μετέφεραν στο δωμάτιό της για να την δει. «Μπορεί να κάνει ένα θαύμα» συνέχισε. «Δεν ξέρω με ποιον θα κάθομαι στον καναπέ να βλέπω τις ειδήσεις» είπε συγκινημένος. Οι γιατροί αποφάσισαν να τους βάλουν στον ίδιο δωμάτιο στην εντατική, ώστε να περάσουν μαζί τις τελευταίες τους ώρες σε αυτόν τον κόσμο. Η φωτογραφία τους να κρατάνε ο ένας το χέρι του άλλου καθώς φεύγουν από τη ζωή προκαλεί πραγματικά συγκίνηση. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Dolores σταμάτησε να αναπνέει το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου. Ο γιος του ζευγαριού έσκυψε πάνω από το κρεβάτι του πατέρα του και του ψιθύρισε τα δυσάρεστα νέα. Ο 88χρονος έστειλε ένα φιλί στη γυναίκα του και ξάπλωσε πίσω. Λίγες ώρες αργότερα άφησε κι εκείνος την τελευταία του πνοή.

