Χριστούγεννα στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών (εικόνες)

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ… Το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης μετατράπηκε από την 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και τις 20 αυτού του γιορτινού μήνα σε έναν “μαγικό” χώρο μάθησης και δημιουργίας. Υποδεχτήκαμε με χαρά και με μια μεγάλη αγκαλιά τα παιδιά που συμμετείχαν από τα δημοτικά σχολεία μαζί με τους δασκάλους τους, τις πρωινές ώρες, αλλά και τους γονείς με τα παιδιά τους που παρευρέθηκαν στις απογευματινές δράσεις Αφηγηθήκαμε υπέροχες ιστορίες αγάπης, ελπίδας, συγκίνησης, φιλίας, κι αλληλεγγύης, που με τις εικόνες και τα διδάγματά τους μας ευαισθητοποίησαν για τις ημέρες που έρχονται και μας έδωσαν το έναυσμα για τις παρακάτω δραστηριότητες:



Στήσαμε και στολίσαμε το δεντράκι των ευχών, γράψαμε ονειρεμένη μουσική χριστουγεννιάτικη ιστορία, την εικονογραφήσαμε και την διηγηθήκαμε με τον γλυκό ήχο του βιολιού που ήχησε στ’ αυτιά μας και γλύκανε τις καρδιές μας. Με την αστείρευτη έμπνευση των παιδιών κάναμε παραλλαγή στα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, τα αποτυπώσαμε στο χαρτί και τα τραγουδήσαμε ανεβάζοντας το κέφι μας. Ζυμώσαμε το χριστόψωμο και τις χριστουγεννιάτικες κουλούρες και γευτήκαμε τη γλύκα της παράδοσης. Φτιάξαμε το γιορτινό αλφάβητο των Χριστουγέννων στολίζοντας το με όμορφες λέξεις και εικόνες. Τα άξια και υπομονετικά χεράκια των παιδιών, κατασκεύασαν υπέροχα ημερολόγια με τη μέθοδο ντεκουπάζ, που θα τους συντροφεύουν όλο το χρόνο στον προσωπικό τους χώρο. Φτιάξαμε το μόμπιλ των γιορτών που περιελάμβανε λέξεις,έθιμα,τίτλους βιβλίων και τραγούδια και μας έβαλαν στο πνεύμα του δωδεκαήμερου. Κατασκευάσαμε το κουτί των ιστοριών, που όταν θα το ανοίγουν τα παιδιά στην τάξη τους, θα τους θυμίζειξανά την ιστορία που τους διαβάσαμε,με τους ολοζώντανους ήρωες του και τις εικόνες του. Μαγευτήκαμε από το μελωδικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι, που μας πρόσφερε η παιδική χορωδία της βιβλιοθήκης με τα τραγούδια της και τη συνοδεία μουσικών οργάνων.Τα γλυκά προσωπάκια των παιδιών και το χαρισματικό τους ταλέντο μας παρέσυραν στο γιορτινό κλίμα. Δημιουργήσαμε υπέροχες κάρτες από υλικά της φύσης, τάρανδους από ανακυκλώσιμα υλικά,αστεράκια και δεντράκια από πηλό, που έγιναν πανέμορφα στολίδια. Τα παιδιά δημιούργησαν με μεγάλο κέφι, συνεργάστηκαν, τραγούδησαν, χάρηκαν, συγκινήθηκαν κι ακόμα περισσότερο εμείς, όπου για πολλοστή φορά, μας έκαναν να νιώσουμε παιδιά και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. Ευχαριστούμε τη μουσικό Άρτεμη Βέρα, που με το βιολί της έντυσε την δράση της χριστουγεννιάτικης μουσικής ιστορίας αλλά και οργάνωσε κι επιμελήθηκετη χορωδία της βιβλιοθήκης.ΤηνΧρύσα Μωυσιάδου και τηνΣτέλλα Ζέρβαγια την ενημέρωση και παρουσίαση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδουκαι την πραγματοποίηση τουδημιουργικότατου χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου. Επίσης, ευχαριστούμε ολόψυχα τους ανθρώπους της κοινωνίας μας που με την ευαισθησία τους και την γενναιοδωρία τους στήριξαν τις δράσεις προς όφελος πολλών παιδιών. Το αρτοποιείο των αδερφώνΛαμπρόπουλουπου μας διέθεσαν τα υλικά για τις χριστουγεννιάτικες κουλούρες αλλά και το ψήσιμο αυτών. Το εργοστάσιο ξύλινων κουφωμάτων του ΓιώργουΚοιλανίτη για τη διάθεση ξύλινων πλακιδίων προκειμένου να κατασκευαστούν τα ημερολόγια. Το ζαχαροπλαστείο ZoomSerie για την προσφορά των μελομακάρονων και το καφέ Loco του ΝίκουΛόλλα για την διάθεση των χυμών που προσφέρθηκαν στα παιδιά και στους μεγάλους την βραδιά της παιδικής χορωδίας. Την Χαρούλα Καραλιόλιου που με την δεξιοτεχνία της έραψε δύο πανέμορφα πάνινα ομοιόματα ποντικιών για το στήσιμο του κουτιού των ιστοριών.ΤοΦυτώριοΧάρη Παπανίκου για τις υπέροχες ξύλινες κατασκευές που δημιούργησεκαι μας βοήθησαν στην υλοποίηση των δράσεων

Ακόμα ευχαριστούμε θερμά τους δασκάλους Παναγιώτα Τσιώτα, Χρήστο Παπακώστα,Γιούλη Χατσοπούλου, Στέφανο Αρμένη, Μαρίνα Τσιάλτα, Βασίλη Στογιάννη, Ιωάννη Ντάγκα, Μαρία Παρασκευά, ΒέταΓιαννοπούλου, Κωνσταντινιά Λόλα, Έφη Λιάκου και τουςεκπαιδευτικούς του ειδικού δημοτικού σχολείουΘεόδωρο Καραγιάννη, Κυριακή Κωστάκη,Μιχαηλίδου Δέσποινα,Κυριακή Βασιλικού,Ευαγγελία Καρανάνου, Ελένη Ντανάση μαζί με τον διευθυντή του σχολείου Νίκο Βουλογιώργο, για την συνοδεία των μαθητών αλλά και την άψογη συνεργασία μαζί μας προκειμένου να επιτευχθούν με επιτυχία οι δράσεις.







Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα με Υγεία, Αγάπη κι Ελπίδα. Συντονισμός προγράμματος:

Θεολογία Ταρλατζή

Ευαγγελία Προύφα

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 24th, 2016 at 17:21 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.