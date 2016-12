Χριστούγεννα: Πώς η γαλοπούλα μπορεί να γίνει αιτία δηλητηρίασης!

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Σταματίνα

Στην πλειοψηφία τους, τα χριστουγεννιάτικα οικογενειακά τραπέζια που θα στρωθούν σήμερα και αύριο θα έχουν μία μόνο «βασίλισσα» στο επίκεντρο: την γαλοπούλα. Γνωρίζετε, όμως, τους κινδύνους που επισημαίνουν οι ειδικοί αναφορικά με την πιθανότητα να γίνει η γαλοπούλα αιτία τροφικής δηλητηρίασης για εσάς και την οικογένειά σας; Ο κίνδυνος ξεκινάει από τον τρόπο απόψυξης της γαλοπούλας και συνεχίζεται με το αν θα την πλύνετε με νερό καθώς και με το αν και κατά πόσο θα ψηθεί σωστά η γέμιση που παραδοσιακά βάζουμε όλοι μέσα στο πουλερικό. Περίπου το 20% των τροφικών δηλητηριάσεων συνδέεται με την κατανάλωση πουλερικών και ο μήνας Δεκέμβριος είναι εκείνος που γίνονται οι περισσότερες τέτοιες αναφορές. Το πλύσιμο τη γαλοπούλας, θεωρείται από πολλούς ως ένας χρήσιμος τρόπος για να απομακρύνουν τα επιβλαβή βακτήρια, αλλά τελικά μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Και η συνήθεια φυσικά να χρησιμοποιούμε το κρέας που περισσεύει στο τραπέζι τις επόμενες μέρες σε άλλα πιάτα ή σάντουιτς, είναι επίσης μια «συνταγή για καταστροφή», όταν συνεχίζεται για πάρα πολύ καιρό. Περίπου 1 στις 4 τις γαλοπούλες που θα καταναλωθούν τα Χριστούγεννα θα έχουν αγοραστεί κατεψυγμένες. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν ξεπαγώνουν σωστά την γαλοπούλα, το οποίο μπορεί να επιτρέψει στο επικίνδυνο βακτήριο της σαλμονέλας (Salmonella) αλλά και στο καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter) να επιβιώσουν τη διαδικασία μαγειρέματος και να φτάσουν στο πιάτο σας. Επίσης, οι περισσότεροι άνθρωποι βάζουν γέμιση μέσα στη γαλοπούλα. Αλλά ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια των τροφίμων (Food Standards Agency – FSA) προειδοποιεί ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο ότι η γέμιση και το εσωτερικό της γαλοπούλας μπορεί να μην μαγειρευτεί σωστά και πλήρως. Μια γαλοπούλα που δεν έχει μαγειρευτεί σωστά θα μπορούσε να σημάνει τροφική δηλητηρίαση στο τραπέζι. Ο ασφαλής και εύκολος τρόπος για να απολαύσετε την «γέμιση» είναι να την μαγειρέψετε χωριστά από την γαλοπούλα και να την βάλετε στο τέλος μέσα σε αυτή, αν το επιθυμείτε. Επίσης, πάνω από το 80% των ανθρώπων πιστεύει ότι πλένει καλά την γαλοπούλα που αγόρασε. Στην πραγματικότητα, όταν πλένετε την γαλοπούλα, είναι πολύ πιθανό να «σκορπίζετε» με τα νερά που πιτσιλάτε σε όλη την κουζίνα επιβλαβή βακτήρια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση με άλλα τρόφιμα, τα οποία θα ακουμπήσετε στην συνέχεια εκεί. Το κατάλληλο μαγείρεμα της γαλοπούλας θα εξοντώσει ούτως ή άλλως τα βακτήρια, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να πλύνετε την γαλοπούλα. Τέλος, οι ειδικοί συμβουλεύουν να καταναλώσουμε τα υπολείμματα της γαλοπούλας από το γιορτινό τραπέζι μέσα σε 48 ώρες και να μην τα κρατήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. dailymail

