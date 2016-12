Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης (εικόνες)

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης, πραγματοποίησε γιορτή ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στη Ταβέρνα «ΖΕΦΥΡΟΣ».

Στην κατάμεστη αίθουσα, μαζί με τα μέλη και τους φίλους μας, γευτήκαμε τους καταπληκτικούς μεζέδες, τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας και με πολύ χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ανταλλάξαμε τις ευχές μας για υγεία, προσωπική – οικογενειακή ευτυχία και μπόλικη τύχη.

Για όσους δεν κατάφεραν να βρίσκονται κοντά μας, τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2017.

Να περάσετε καλά και στο επανιδείν στις 9 Ιανουαρίου 2017.

























O Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Λότσιος Αθανάσιος Μπουκάλης Δημήτριος

