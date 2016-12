Χρήστος Μπγιάλας: Χριστουγεννιάτικες ευχές στους Γρεβενιώτες…

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Μέρες γιορτής τα Χριστούγεννα, με μήνυμα την Αγάπη και την Αλληλεγγύη απέναντι στον συνάνθρωπο, αλλά και την Ελπίδα για ένα κόσμο ειρηνικό και δίκαιο. Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς σε όλες τις Γρεβενιώτισσες και όλους τους ΓρεβενιώτεςΥγεία και Χαρά και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι το 2017 θα δούμε τους κόπους των προσπαθειών όλων μας για έξοδο από την κρίση να καρποφορούν. Καλές Γιορτές! Χρήστος Μπγιάλας

Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών



This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 24th, 2016 at 16:34 and is filed under ΕΥΧΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.