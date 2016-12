Τι να φας πριν βγεις έξω για να μην σε πιάσει το ποτό- 7 συμβουλές

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Έχεις αποφασίσει πως φέτος θα αποχαιρετήσεις το 2016 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεφαντώνοντας με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και πηγαίνοντας σε διάφορα πάρτι; Αν ναι, τότε σίγουρα θα έχεις αρχίσει να ετοιμάζεσαι από τώρα, ψάχνοντας τα ιδανικά ρούχα, αξεσουάρ, μανικιούρ, χτένισμα και ότι άλλο θα σε κάνει να είσαι εντυπωσιακή.

Επειδή, όμως, συνήθως αυτές οι μέρες συνήθως συνδέονται με πολύ χορό, αλλά και πολύ ποτό, καλά θα κάνεις να προετοιμάσεις τον οργανισμό σου, αν σκοπεύεις να πιεις λίγο παραπάνω. Πολύ νερό, όχι βαριά φαγητά και μερικά ψαγμένα τρικς είναι μερικές από τις συμβουλές για να μην βγεις «off» με το πρώτο ποτό. Τι να κάνεις πριν βγεις έξω: Φάε ένα κανονικό γεύμα πριν βγεις έξω Μην ακούς τις φίλες σου που λένε πως δεν θα φάνε τίποτα για να έχουν πιο φλατ κοιλιά. Φάε ένα ολοκληρωμένο γεύμα (που να έχει κρέας κατά προτίμηση). Μην πεις όχι στα λιπαρά φαγητά, καθώς τα (καλά) λιπαρά επιβραδύνουν το να «εισχωρήσει» το αλκοόλ στο κυκλοφοριακό σου σύστημα, με αποτέλεσμα να έχεις και λιγότερες πιθανότητες να μεθύσεις. Σολομός, αβοκάντο και καρύδια είναι οι καλύτερες τροφές. Πιες πράσινο τσάι Το πράσινο τσάι κάνει πολύ καλό στο συκώτι (και ενυδατώνει το δέρμα), οπότε ξεκίνα την μέρα σου με αυτό. Πιες ένα ολόκληρο ποτήρι νερό πριν φύγεις από το σπίτι Κι όμως, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αρχίζεις να ζαλίζεσαι μετά το πρώτο ποτηράκι είναι επειδή είσαι ήδη αφυδατωμένη πριν καν φτάσεις στο μπαρ. Πριν φύγεις από το σπίτι σου, λοιπόν, ή πριν ξεκινήσεις να πίνεις το ποτό σου, πιες πρώτα μερικά ποτήρια νερό με λεμόνι, το οποίο κάνει καλό στο συκώτι. Τα «συστατικά» της επιτυχίας Η κανέλα, το κατσαρό λάχανο, το μπρόκολο, τα παντζάρια, το αβοκάντο και το λεμόνι είναι οι τροφές που κάνουν καλό στο ύπαρ. Βάλε τα στο πρόγραμμα σου, πριν βγεις το βράδυ. Μην βλέπεις υπεροπτικά τους ξηρούς καρπούς και τις ελιές που σου σερβίρουν μαζί με το ποτό Eίναι καλή πηγή λιπαρών και Βιταμίνης Β, η οποία μειώνεται όταν πίνεις αλκοόλ. Μάσησε μαϊντανό για καλύτερη αναπνοή Και επειδή ποτέ κανείς που ήπιε αλκοόλ είχε και καλή αναπνοή, προτίμησε να μασήσεις φρέσκο μαϊντανό όσο πίνεις το ποτό σου. ‘Ετσι ο μαϊντανός, τα φρούτα (πορτοκάλια, φράουλες και βατόμουρα) και τα λαχανικά είναι οι τροφές που αυξάνουν την παραγωγή σάλιου, το οποίο είναι και ο φυσικός εχθρός του βακτηρίου στο στόμα. Φυσικά και το νερό παίζει το ρόλο του. Αν δεν θέλεις να νιώθεις παρα- φουσκωμένη Απέφυγε τα ζαχαρούχα μίξερ και τα ανθρακούχα ποτά. Πίνοντάς τα με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα. *Mην ξεχάσεις να αφήσεις σπίτι τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου, αν αποφασίσεις να ξεφαντώσεις και μην ξεχνάς πως οι υπερβολές ποτέ δεν έκαναν καλό σε κανένα! Καλά Χριστούγεννα! bovary

