Ο Αγιος Βασίλης πήρε το ελεύθερο για αναχώρηση!

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Χο χο χο!



Το υπουργείο Μεταφορών του Καναδά επιβεβαίωσε ότι ο Άγιος Βασίλης ανανέωσε με επιτυχία το δίπλωμα πιλότου και είναι έτοιμος να ξεκινήσει με το έλκηθρό του χριστουγεννιάτικο ταξίδι του. Το ελεύθερο στον αγαπημένο Άγιο των παιδιών έδωσε ο υπουργός Μεταφορών Μαρκ Γκαρνό. Όπως φαίνεται στο βίντεο του υπουργείου, ο Αγιος Βασίλης, αν και ηλικιωμένος, είναι πανέτοιμος για το ταξίδι του. Το μόνο που πρέπει να προσέξει, είναι το σάκχαρό του και να είναι συγκρατημένος στη χρήση του κινητού, ενώ οδηγεί το έλκηθρό του στους ουρανούς…



