ΝΒΑ: «Όργια» από τον Γιάννη, εξαιρετικός και ο Κουφός (video)

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαμψε με το Μιλγουόκι και με ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ (39π.) ανάγκασε όλους τους οπαδούς των «ελαφιών» να τον αποθεώσουν στο ματς με την Ουάσινγκτον, την ώρα που ο Τζέισον Κιντ αποφάσισε να τον «τραβήξει» στον πάγκο περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Εξαιρετικός ήταν και ο έτερος διεθνής της Εθνικής Ελλάδας που αγωνίζεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Κώστας Κουφός. Ο σέντερ του Σακραμέντο έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με τους «βασιλιάδες» στο νικηφόρο εκτός έδρας 109-105 επί της Μινεσότα. Σε 21 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 12 πόντους (6/8 διπ.), μάζεψε 4 ριμπάουντ και είχε ένα κλέψιμο. Με τον ΝτεΜάρκους Κάζινς που έκανε… όργια (32 π, 7ρ, 7ασ) ήταν οι πρωταγωνιστές με τους Τίμπεργουλβς, που είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Ζακ Λαβίν με 40 πόντους (7τρ.) Κλίβελαντ και Γκόλντεν Στέιτ επικράτησαν των Μπρούκλιν και Ντιτρόιτ, με τους πρωταθλητές να μην είχαν κανένα πρόβλημα (119-99), αντίθετα οι «πολεμιστές» τα «βρήκαν σκούρα» απέναντι στους «Πίστονς» (119-113). Ο Λεμπρόν Τζέιμς σταμάτησε στους 19 πόντους, ενώ ο Κέβνιν Ντουράντ στους 32 με τους περσινούς φιναλίστ των τελικών. Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες: ΛΑ Κλίπερς-Ντάλας 88-90

Πόρτλαντ-Σαν Αντόνιο 90-110

Ντένβερ-Ατλάντα 108-109

Γιούτα-Τορόντο 98-104

Φοίνιξ-Φιλαδέλφεια 123-116

Μιλγουόκι-Ουάσινγκτον 123-96

Μέμφις-Χιούστον 115-109

Νέα Ορλεάνη-Μαϊάμι 91-87

Μινεσότα-Σακραμέντο 105-109

Κλίβελαντ-Μπρούκλιν 119-99

Βοστόνη-Οκλαχόμα 112-117

Γκόλντεν Στέιτ-Ντιτρόιτ 119-113

Σάρλοτ-Σικάγο 103-91

Ορλάντο-ΛΑ Λέικερς 109-90



