Κάποιοι αλήθεια πιστεύουν ότι η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη ήταν ψεύτικη!

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Σταματίνα

Είστε έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι, να ξεστραβωθείτε και να αντιληφθείτε τη μεγάλη πλεκτάνη που μας έχει στήσει η νέα τάξη των πραγμάτων και η εβραιομασονικοσιωνιστικοσατανική λέσχη Μπίλντερμπέργκ και οι σχετικοί; Eλπίζουμε ναι, επειδή ο ομογενής δημοσιογράφος Ιωάννης Κουντούρης έχει αποκαλύψεις και ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι η δολοφονία του Ρώσου Πρέσβη στην Τουρκία είναι σικέ. Στημένη. Ψεύτικη, σκηνοθετημένη τέλος πάντων. Όπως αναφέρει ο ίδιος στο μπλογκ του: Πάμε τώρα σε μια βήμα βήμα οπτική αποδόμηση του περιστατικού της δολοφονίας του Ρώσου πρέσβη: Πού είναι τα αίματα και οι τρύπες στα ρούχα του πρέσβη; Σύμφωνα με υπολογισμούς, εάν ο δράστης πυροβολούσε όντως τον πρέσβη, τότε θα έπρεπε να βλέπαμε λουτρό αίματος! Γιατί υπάρχει ένας κίτρινος κύκλος και ένα άσπρο βελάκι στη γκαλερί; Δε μας ξεγελάνε έτσι εύκολα οι Τούρκοι. Πως περιμένουν να πιστέψουμε ότι όλα όσα είδαμε είναι πραγματικότητα όταν στον τοίχο της Γκαλερί υπάρχει ένας κίτρινος κύκλος και ένα βελάκι ποντικιού υπολογιστή; Is this real life? Hello είναι σπίτι κανείς; Αυτά τα χέρια είναι δικά του; Είναι δεμένα; Το όπλο είναι πίσω από τα δύο του χέρια; Είναι κάποιος στο σπίτι; Τώρα ξέρεις… Luben.tv

